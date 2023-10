Am havaréierten Atomkraaftwierk Fukushima sinn dem Bedreiwer Tepco no véier Aarbechter aus Versi mat Waasser a Kontakt komm, dat radioaktiv belaascht war.

Bei Botzaarbechte soll sech e Schlauch, deen d'Waasser an d'Mier leede sollt, vun der Anlag geléist hunn, wouduerch zwee Aarbechter besprutzt gi sinn. Zwee anerer si mam Waasser a Kontakt komm, wéi si dëst besäitege wollten.

Zwee Aarbechter koume virsiichtshallwer an e Spidol, hir Stralewäerter louchen iwwert der Grenz, déi nach als onbedenklech gëllt. Engem Dokter no ass d'Warscheinlechkeet, datt déi Betraffe wéinst der Stralung Verbrennungen erleiden awer kleng. Elo solle si wärend zwou Woche fir weider Ënnersichungen am Spidol bleiwen.

D'Bedreiwerfirma Tepco hat Enn August domadder ugefaangen, d'Killwaasser vu Fukushima am Mier z'entsuergen. Dës Decisioun war a Japan mä och am Ausland immens ëmstridden.

Am Ganze solle bis Ufank vun den 2050er Joren iwwer 1,3 Millioune Kubikmeter Waasser aus Fukushima an de Pazifik entsuergt ginn. All radioaktiv Bestanddeeler ausser Tritium gi virdrunner erausgefiltert.

2011 koum et jo un der japanescher Ostküst zu engem schwéieren Äerdbiewe mat engem Tsunami, wouduerch 18.000 Mënschen ëm d'Liewe koumen. Och d'Atomkraaftwierk Fukushima war betraff, wou et an dräi vu sechs Reakteren zu engem atomaren Tëschefall koum.