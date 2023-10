Ungarn an d'Slowakei blockéieren nei Milliardenhëllefe vun der Europäescher Unioun fir d'Ukrain.

Beim EU-Sommet e Freideg zu Bréissel hu béid Länner de geplangten Hëllefspak fir d'Ukrain schaarf kritiséiert. D'Ukrain wier eent vun de korruptste Länner op der Welt, esou de slowakesche Regierungschef Robert Fico.

D'EU bräicht Garantien, dass dës Suen net fir falsch Zwecker mëssbraucht ginn. Donieft misst en Deel vun de Suen dofir genotzt ginn, déi slowakesch-ukrainesch Grenz ze sécheren. De Fico, deen eréischt eng Woch am Amt ass, hat schonn annoncéiert, keng bilateral Militärhëllef méi an d'Ukrain ze schécken.

Den ungaresche Regierungschef Viktor Orban huet erkläert, weder wëlle Sue fir Migranten nach fir d'Ukrain auszeginn. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel reprochéiert dem Orban, d'EU wëllen z'erpressen, well all dës Decisioune mussen unanime geholl ginn. Diplomaten no kéint et sinn, dass Ungarn d'EU wëll erpressen, fir déi 13 Milliarden Euro aus dem EU-Budget ze kréien. Dës ware blockéiert ginn, well Ungarn sech net un d'Standarde vun der Rechtsstaatlechkeet hält.

Den EU-Sommet zu Bréissel ass ouni konkret nei Mesuren, fir d'Ukrain z'ënnerstëtzen, op en Enn gaangen

An hirer Schlussdeklaratioun hunn déi 27 EU-Staats- a Regierungscheffen de generelle Support fir d'Ukrain awer ënnerstrach. Virop Ungarn an d'Slowakei haten allebéid jo weider Hëllefen a Fro gestallt. Dowéinst a well dëse Sommet nëmme wéineg Progrès bruecht huet, wat den EU-Budget ugeet, konnt keen neien Hëllefspak fir d'Ukrain decidéiert ginn. Just, wéi gesot, d'Confirmatioun: d'EU steet der Ukrain weider zur Säit, esou den Nach-Premier Xavier Bettel.

Wat an deem Kontext awer net zeréckbehale gouf, ass d'Méiglechkeet, russesch Gidder a Suen, déi an den EU-Länner confisquéiert respektiv agefruer sinn, fir Hëllefen fir d'Ukrain ze notzen. Déi rechtlech Sécherheet géif do einfach feelen, esou de Xavier Bettel däitlech.

De Xavier Bettel

Sou munch Experte sinn dovun ausgaangen, d'Asylpolitik géif e Freideg kontrovers diskutéiert ginn. Dat war net de Fall.

Fir déi wirtschaftlech Situatioun an der Eurozon géif et positiv Indicë ginn, ewéi zum Beispill eng Baisse vum Chômage. Et misst een awer virsiichteg bleiwen. D'Presidentin vun der Europäescher Zentralbank hat de Staats- a Regierungscheffen och erkläert, dass dowéinst eng Paus bei den Zënshaussë gemaach ka ginn. Ob de Leetzëns elo um Niveau vu 4,5 Prozent bleiwe wäert, hätt si net gesot, wéi de Lëtzebuerger Nach-Premier erkläert huet.

Et war dem Xavier Bettel säi leschten EU-Sommet als Premier no 10 Joer. Ënnert anerem de franséische President Emmanuel Macron an de Rotspresident Charles Michel haten RTL géintiwwer léif Wierder fir de Lëtzebuerger fonnt.