Déi vun der Regierung annoncéierten Hëllef huet vill Mënschen nach ëmmer net erreecht. Verzweiwelt maache si sech op d'Sich no Liewensmëttel.

An der Nuecht op e Mëttwoch huet den Hurrikan "Otis" déi beléifte Stad Acapulco un der mexikanescher Küst mat voller Wucht getraff. Mat Wandvitesse vu bis zu 260 Stonnekilometer an eenzele Wandstéiss vu bis zu 350 Kilometer an der Stonn huet en d'Land un der pazifescher Küst erreecht.

De Stuerm zielt zu der héchster Kategorie 5. Obwuel en nees séier méi schwaach ginn ass, huet e fir eng sëllege Verwüüstunge gesuergt.

De President Andrés Manuel López Obrador huet no sengem Besuch an der Stad Hëllef versprach an d'Zaldote hu mat der Verdeelung vu Liewensmëttel a Waasser ugefaangen. Dës sinn awer net duergaangen a wéinst agestierzte Gebaier, Beem an Debrise koum et zu Probleemer op de Stroossen.

Verzweifelt Awunner hu versicht, sech selwer ze hëllefen, andeems se sech an deenen zerstéierte Butteker zerwéiert hunn. Ënnert de Blécker vun den Zaldoten hu se Toilettëpabeier, Eeër a Brout erausgedroen.

"Dat ass de renge Wëllen, fir ze iwwerliewen", sot e Mann, dee grad e Pak Miel fonnt huet. "Mir sichen alleguer no Liewensmëttel", verteidegt sech eng Fra. Eng aner ass ze spéit komm: "Mir fanne keen Iesse méi."

Wéinstens 27 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. "Mir si Weesekanner", beklot sech e Mann iwwer d'Hëllef vun der Regierung, déi op sech waarde léist. A verschiddenen Deeler funktionéieren d'Stroum- an Handyverbindungen en Donneschdeg nach ëmmer net.

An der soss esou lieweger Haaptstrooss ass et esou roueg wéi nach ni. Den 63 Joer ale José David Mendoza huet esou eppes nach net erlieft: "Ech mengen, dass d'Regierung net an der Lag ass, eis ze hëllefen. Mir hunn d'Hëllef awer néideg an zwar elo direkt!".