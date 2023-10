Eng laang Zäit, déi e Freideg am Nomëtteg, wéi de Xavier Bettel d'Justus-Lipsius-Gebai am Europaquartier kuerz viru 15 Auer verlooss huet, op en Enn goung.

Xavier Bettel säi leschten EU-Sommet als Premier/Reportage Pierre Jans

De Xavier Bettel seet dem Mikrokosmos vun den EU-Sommeten Äddi. Vill Zäit huet hien hei verbruecht.

Am Dezember 2013 war den deemools frëschgebakene Premierminister eng éischte Kéier amplaz vum Jean-Claude Juncker fir de Grand-Duché op Bréissel komm. Net grad 10 Joer ass dat hier.

"Hien huet un all den EU-Sommeten deelgeholl. Hien huet wärend sengem Mandat kee verpasst. Dat sinn der praktesch 100. De Xavier Bettel ass een, dee vill Liewensfreed ausstraalt a vill Humor huet. An hie kennt seng Dossiere gutt. Et ass e gudden Aarbechtskolleeg. A mir waren hei zu vill, déi e bëssen traureg sinn, dass de Xavier Bettel geet. Mir wënschen him nëmmen dat bescht fir d'Zukunft.", esou de Rotspresident Charles Michel.

100 Sommete waren et vläicht net grad. Mee mat Spezialsommeten an deenen digitale geet et an déi Richtung. Hei huet de Xavier Bettel och eng Frëndschaft mam franséische President Macron opgebaut.

"Ech wollt just soen, dass de Premier Bettel eis hei enorm feele wäert. Hien ass e formidabele Premierminister, deen déi europäesch Wäerter héichhält. Et ass och e Kolleeg. Hie wäert vill hei ronderëm den Dësch feelen.", betount den Emmanuel Macron.

Woubäi, et ass keen definitiven Äddi. Ganz aus de Féiss wäert de Xavier Bettel op EU-Niveau wuel net sinn. E wëll et op d'mannst net, dat schéngt kloer.

"Ech wäert op alle Fall an der Tâche, déi ech kann an der nächster Regierung kréien, meng Aarbecht maachen, fir dass mir wierklech net an eng Spiral vun Tensioune geroden."

De Xavier Bettel ass beléift hei zu Bréissel, ëmmer frëndlech, meeschtens lëschteg, och vis-à-vis vum Personal vun den europäeschen Institutiounen. Seng Positiounen an de Verhandlunge ware senger Meenung no typesch Lëtzebuergesch.

"Egal ob den Här Santer, den Här Werner, den Här Bech, den Här Thorn, den Här Juncker oder och den Här Bettel an ech sinn iwwerzeegt och den Här Frieden: Lëtzebuerg hält den europäesche Geescht héich a kämpft och fir déi Wäerter."

Den nächsten EU-Sommet, wou den Datum fixéiert ass, ass am Dezember. Da kënnt héchstwarscheinlech de Luc Frieden mat iwwer de Budget diskutéieren.