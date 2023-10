Eegenen Aussoe no huet den israeelesche Militär an de leschte 24 Stonnen iwwer 250 Hamas-Ziler an der Gazasträif getraff.

Doriwwer eraus waren an der leschter Nuecht op en Neits fir e puer Stonne Buedemtruppen an der Gazasträif ënnerwee. D’UNO beklot weiderhin, dass keen Zougank besteet fir humanitär Hëllef.

Israel attackéiert d’Gazasträif mëttlerweil net nëmme méi aus der Luucht, mee och vum Mier aus. An da waren déi zweet Nuecht hannerteneen Buedemtruppen am palestinenseschen Territoire ënnerwee.

Et gëtt keng Unanimitéit bei der israeelescher Féierung, fir eng komplett Buedemoffensiv an der Gazasträif. D’Iddi ass politesch ëmstridden an de Premier Benjamin Netanyahu schéngt net gewëllt eleng d’Responsabilitéit duerfir z’iwwerhuelen. Engem Sondage vun dësem Freideg no ass iwwert d’Hallschent vun de Leit an Israel géint eng Buedemoffensiv, well se onnéideg d’Liewe vun de Geisele géif op d’Spill setzen. D’Zuel vun de Geisele gouf iwwerdeems vum israeelesche Militär op e Neits no uewe korrigéiert op elo 229.

Philippe Lazzarini – UNO-Generalkommissär UNRWA:

"Elo wou mir hei schwätze stierwe Leit an der Gazasträif. Net just vu Bommen an Attacken, mee vun de Konsequenze vun der Blockad vu Gaza. Dat allernéidegst ass net méi garantéiert. Medikamenter ginn aus. Och Liewensmëttel a Waasser. An de Stroosse vu Gaza leeft d’Kanalisatioun iwwer. Gaza ass um Punkt vun enger enormer Gesondheetskris an et besteet eng grouss Gefor vu Krankheeten."

An der Gazasträif si mëttlerweil iwwer 7.000 Persounen duerch israeelesch Gewalt ëm d’Liewe komm.

Um al-Muatasem al-Alami - Flüchtling zu Khan Younis: "A wa keent méi vun onse Kanner lieft, kämpfe mer nach géint se. Et mécht ons näischt aus, wa se ons wéi doen. A wa keen Doheem, kee Kand a keng Fra méi do sinn, forcéiere mer se nawell onst Land ze verloossen, mat allem wat mer hunn. Jo, mir sinn traureg well mer esou vill Leit verluer hunn, mee mir si staark. Si sinn déi, déi Angscht hunn."

Och zu Hebron an zu Ramallah, am illegal besate Westjordanland, koum et um Freideg zu weidere Konfrontatiounen tëscht Palästinenser an den israeelesche Sécherheetsleit. Bis ewell ass eng gréisser Eskalatioun vum Konflikt an deem Deel vun de palästinenseschen Territoiren awer ausbliwwen.