Zwee Deeg nom Amoklaf mat 18 Doudesaffer am US-Bundesstaat Maine huet d'Police de presuméierten Täter dout opfonnt.

Wéi de Sender CNN gemellt hat, wier d'Läich vum Mann an engem Bësch fonnt ginn, gutt 10 Kilometer vun där Plaz fort, wou d'Dot geschitt war. De 40 Joer ale Mann soll sech selwer ëmbruecht hunn. En hat eng Schosswonn um Kapp.

E Motiv ass bis ewell nach net bekannt.

De Mann hat e Mëttwochowend an engem Fräizäitzenter an engem Restaurant an der klenger Stad Lewiston ronderëm sech geschoss. Duerno ass e geflücht a seng Spuer ass verluer gaangen. No relativ kuerzer Zäit huet d'Police de 40 Joer ale Reservist Robert Card als presuméierten Täter identifizéiert. Hie soll virun e puer Wochen a psychiatrescher Behandlung gewiescht sinn, well hie Stëmmen héieren huet.

D'Police huet ronn 48 Stonnen nom Verdächtege gesicht. An der ländlecher Géigend war Ausnamezoustand no der Dot. D'Autoritéiten haten eng Zort Ausgangsspär decidéiert. Zéngdausende Leit waren opgeruff an hire Wunnengen ze bleiwen, Schoule a Butteker sinn zou bliwwen. Eréischt e Freideg den Owend Lokalzäit gouf dat opgehuewen.

D'Autoritéiten hunn dunn och d'Nimm vun den 18 Doudesaffer bekannt ginn. Dat jéngst Affer war eréischt 14 Joer al, dat eelst hat der 76.

Verschidde Medie schwätze vun engem Abschidsbréif, an dass d'Waff eréischt kuerz virun der Dot legal kaf gouf. Dat ass awer net offiziell bestätegt.