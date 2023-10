De palestinenseschen Territoire war an der leschter Nuecht de schwéierste Bombardementer zanter dem 7. Oktober ausgesat.

Et wier een eegenen Aussoen no elo och mat deene beschten Zaldoten am Norde vun der Gazasträif um Buedem present. De Petz Bartz mat de wichtegsten Entwécklunge bannent de leschte 24 Stonnen.

Israeelesch Kampffliger hätten an der leschter Nuecht 150 Tunnelle viséiert. Déi ënnerierdesch Infrastrukture géif d’Hamas notzen, fir Munitioun a Waffen ze stockéieren. Déi schwéier israeelesch Artillerie am Norde vun der Gazasträif gouf och net méi ofgezunn, wéi dat nach bei den Iwwerfäll op de palestinenseschen Territoire an de leschten Deeg de Fall war.

Yoav Gallant – israelesche Verdeedegungsminister:

Mir hunn Terroriste aus alle Räng attackéiert, iwwerall. D’Instruktiounen un d’Arméi si kloer: d’Operatioun geet weider, bis et e neien Uerder gëtt.

D’Gazasträif ass mëttlerweil vun all Kommunikatioun wéi Telefon oder Internet ofgeschnidden. D’Warnung vum Militär un d’Awunner dréngend an de Süde vum Territoire ze flüchten, dierft deemno kaum bei de Betraffenen ukommen.

De Verdikt bei der UNO zu New York ass däitlech ausgefall: 120 Natioune verlaangen eng direkt Wafferou, fir humanitär Hëllef z’erlaben an Ziviliste kënnen ze schützen. Ënnert deene 14 géint déi Resolutioun waren Israel an d’USA.

Den tierkesche President Erdogan riicht sech zu Istanbul viru senge Sympathisanten un den israeleesche Premier.

“Netanyahu, Du bass en Terrorist. Net d’Hamas. Schummt iech. Israel, Du bass e Krichsverbriecher fir d’Welt. Mir preparéieren eng Uklo.”

Zu New York goufen Honnerte Leit aus der jüddescher Communautéit festgeholl, déi fir eng Wafferou an hirer Heemecht manifestéiert hunn.

An zu Tel Aviv sinn ëmmer erëm d’Sireenen gaangen an d’Awunner hu sech missen a Sécherheet brénge, well d’Hamas och ënner Drock et fäerdeg bréngt, ëmmer erëm Missilen an Direktioun Israel ze schéissen.