Israel huet iwwer Nuecht seng Truppepresenz an der Gazasträif nach verstäerkt. Israeelesch Kampffliger hätte méi wéi 450 Hamas-Ziler attackéiert.

Telefon- an Internetverbindungen am palestinenseschen Territoire géife lues a lues awer erëm funktionéieren.

Dokteren an Hëllefsorganisatioune kruten de Rot vun Israel, fir d'al-Quds-Spidol zu Gaza-City z’evakuéieren, well et géif bombardéiert ginn. 60 Patiente vun Intensivstatiounen an 800 an den Urgencen ewechzetransportéieren, wier awer net méiglech, sou déi Responsabel. Doriwwer eraus hätte sech iwwer 10.000 Leit virun de Bombardementer an d'Spidol a Sécherheet bruecht.

"Mir kruten e puer Warnungen haut. Déi éischt vum palestinensesche Roude Croissant, déi vum israeelesche Militär gesot kruten all d’Patienten an d’Mataarbechter z’evakuéieren. Dësen Deel vun der Stad géif eng militäresch Zon ginn. Et géif hei flamen an et wier geféierlech. Mir sollte schnell fort.", esou de Bassam Mourad, den Direkter vum al-Quds-Spidol.

Den israeelesche Militär huet allerdéngs keng sécher Plaz fir d’Leit definéiert. Doriwwer eraus seet d’Weltgesondheetsorganisatioun sech entsat: e Spidol voll mat Patienten z’evakuéieren géif Leit a Liewensgefor bréngen.

Israel huet de Militärcontingent an der Gazasträif opgestockt a stéisst iwwerdeems awer och op Resistenz vun der Hamas, déi éischt israeelesch Truppentransporter konnt neutraliséieren.

Telefon an Internetverbindunge goufen haut zum Deel erëm méiglech an der Gazasträif, nodeems Israel se ofgekappt hat. De Verloscht vu Kommunikatioun allerdéngs fir ronn 48 Stonnen huet Mënscheliewe kascht, well d’Awunner mëtten an de Bombardementer keng Hëllef a keng Ambulanze konnten erbäischellen.

"Mir sinn an enger katastrophaler Situatioun. An deene 25 Joer wou ech Ambulanz fueren, ass dat déi éischte Kéier. Et ass einfach net z’erdroen. D’Ambulanze waarden op Appellen, mee si si komplett ofgeschnidden. D’Situatioun ass extrem kritesch.", esou den Infirmier Nassim Hassan.

Am Süde vun der Gazasträif, zu Khan Younis, hunn Awunner a Nout iwwerdeems a Liewensmëttel-Lager vun der UNO-Flüchtlingshëllef agebrach fir u Miel an dat néidegst vu Proviant ze kommen.