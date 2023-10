Honnerten Bëscheef awer och Laien, dorënner fir eng éischte Kéier och Fraen, hunn 4 Wochen laang iwwert d’Grondlagen vun kierchleche Reformen beroden.

An der Ofschlosserklärung blouf ee bei ëmstriddenen Froen awer éischter vag. Beispillsweis bei den Themen Homosexualitéit oder op Fraen an den Diakonat zougelooss solle ginn. Et géif awer "dréngende Bedarf bestoen, Fraen méi an d’Decisiounen mat anzebezéien, an dass se wichteg Aufgaben sollen iwwerhuelen."

'T sinn dann och weider Berodungen virgesinn, déi d’nächst Joer sollen ofgeschloss ginn. De Kardinol Jean-Claude Hollerich war bei de Synod jo General-Relator, eng Zorte Coordinateur vun den eenzele Aarbechts- an Diskussiounsgruppen.