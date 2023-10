Viru Kuerzem gouf den Halemba an de bayresche Landtag gewielt. Elo gouf hie festgeholl, esou de Parquet zu Würzburg e Méindeg dem ZDF géigeniwwer.

Den 22 Joer ale Politiker vun der AfD gouf e Méindeg de Moien am Raum Stuttgart festgeholl. Him gëtt Volleksverhetzung an d'Benotze vun Zeechen vu verfassungsfeindlechen Organisatioune virgeworf.

Hie soll spéitstens en Dënschdeg engem Riichter zu Würzburg virgefouert ginn a kéint dono an Untersuchungshaft kommen. E Freideg hat d'AfD-Fraktioun selwer matgedeelt, dass géint ee vun hiren Deputéierten e Mandat d'Arrêt géif virleien a vu "Repressioun" geschwat. De Parquet huet dann och confirméiert, dass et sech ëm den Daniel Halemba handelt, dee festgeholl gouf.

Zënter 2021 ass de Politiker Member vun der sougenannter "Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg", bei deenen et am September eng Razzia gouf. Dat wéinst dem Verdacht, datt et do Géigestänn mat NSDAP-Symbolik, grad wéi rassistesch Sticker an Texter géinge ginn. Deputéiert profitéiere prinzipiell vun der Immunitéit, déi gëllt awer eréischt vun der éischter Sëtzung e Méindeg de Mëtteg.