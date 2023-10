Zanter iwwer fënnef Joer lafen d'Verhandlungen tëscht der EU an Australien iwwert en Handelsofkommes. Bis elo nach ëmmer ouni Erfolleg.

Den australesche Landwirtschaftsminister Murray Watt sot e Méindeg um australesche Fernseesender ABC,

dass sech d'EU-Ënnerhändler an der Verhandlungsronn vum G7-Handelsministertreffen am japaneschen Osaka "leider net beweegt" hätten.

D'EU-Kommissioun hat erkläert, dass Australien nei Fuerderunge gestallt huet. Si si bereet fir mat de Verhandlunge weider ze fueren.

De Murray Watt seet dogéint, et wier "wéineg warscheinlech", dass d'Verhandlungen an der lafender Legislaturperiod nach eng Kéier opgeholl ginn. Déi aktuell australesch Regierung ass bis 2025 um Rudder. "Ech denken et brauch eng gewëssen Zäit bis eng australesch Regierung oder eng EU-Féierung iwwert en Ofkommes verhandele kënnen. An dat ass schued."

D'EU-Kommissioun erkläert, déi australesch Säit hätt Fuerderungen am Agrarberäich gestallt, "déi net dem Stand vun de Verhandlungen entspriechen". De franséischen Handelsminister Olivier Becht huet sech an de vergaangene Wochen nach optimistesch gewisen, dass no "sëllegen, immens positive Fortschrëtter" en Ofkommes kuerz virum Ofschloss steet.

Béid Säite verhandelen zanter Juni 2018 iwwert en Handelsofkommes. Sträit gëtt et virun allem doriwwer, wéi wäit d'EU hire Marché fir Hämmel- a Rëndsfleesch an Zocker fir Australien opmécht. D'EU ass haaptsächlech u rarem Buedem aus Australien interesséiert, fir hir Ofhängegkeet vu China a Russland ze verréngeren.