E Méindeg huet den israeeleschen Ausseministère iwwert den Onlinedéngscht X matgedeelt, dass d'Läich vun der 22 Joer aler Fra fonnt an identifizéiert gouf.

Bei hirem groussen Ugrëff op Israel huet déi radikalislamesch Hamas déi däitsch Shani Louk als Geisel geholl. Si huet un engem Rave-Festival am Süde vun Israel deelgeholl, dee vun der Hamas iwwerfall gouf.

Och d'Famill vum Shani Louk bestätegt hiren Dout. Hir Schwëster, d'Adi Louk, huet hire Verloscht iwwer Instagram "mat grousser Trauer" bekannt ginn.

Zanter dem Hamas-Massaker um Festival an der Negev-Wüust war d'Shani Louk vermësst ginn. Hir Mamm Ricarda Louk hätt hir Duechter op engem Video erkannt, deen hir Duechter hallef plakeg op engem Pick-Up tëscht e puer Männer vun der Hamas weist. Um Video ass ze gesinn, wéi déi jonk Fra mam Gesiicht a Richtung Buedem an d'Been verdréint do leit.

D'Mamm geet dervun aus, datt hir Duechter schonn zanter dem 7. Oktober dout ass. Méiglecherweis wier si beim Ugrëff op de Festival, bei deem op d'mannst 260 Mënschen ëm d'Liewe koumen, mat engem Kappschoss ëmbruecht ginn.

De 7. Oktober huet d'Hamas hir Attack op Israel gestart. Israeeleschen Informatiounen no goufen an den éischten Deeg ronn 1.400 ëmbruecht. Zudeem huet déi radikalislamesch Palästinenserorganisatioun 239 Persounen entféiert. Véier vun de Geiselen huet d'Hamas bis elo fräigelooss.