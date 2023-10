Am Hierscht dëst Joer war an Däitschland e klengt Kand ëmbruecht an an engem Kanal versenkt ginn. Elo gëtt géint 7 Mataarbechter vum Jugendamt ermëttelt.

Wéi e Spriecher vum Parquet vun Duisburg matdeelt, géing géint déi 7 Mataarbechter vum Jugendamt vun der Stad Dinslaken ermëttelt ginn, well de Verdacht op "Homicide par négligence" bestéing.

D'Eltere vum Kand stinn ënner Mordverdacht a sinn am Moment an Untersuchungshaft. Déi Zwee sollen d'Kand schwéier mësshandelt an um Enn ëmbruecht hunn. De Papp vum Kand hat de 6. Oktober op engem Policebüro zouginn, d'Läich vu senger Duechter mat Gewiichter beschwéiert an zu Oberhausen am Rhein-Herne-Kanal versenkt ze hunn.

D'Ermëttlunge goufen elo op déi 7 Mataarbechter ausgebreet, well et schonn an der Vergaangenheet Hiweiser dorop gouf, datt d'Wuel vum Kand a Gefor war. Et wieren och Mataarbechter op Visitt bei den Elteren doheem gewiescht. Et kéint deemno sinn, datt déi zoustänneg Beamten dono net gehandelt hunn, wéi et virgeschriwwen ass.