Et heescht säitens Tel Aviv, dass een d’Anti-Terror-Operatiounen géint d’Hamas intensivéiert hätt, mä u sech ass et eng grouss Offensiv, déi lancéiert ass.

E Porte-Parole vun der Arméi huet och confirméiert, dass den Asaz vun Panzer-Unitéiten, wéi och vun Infanterie- an Artillerie an der Enklav verstäerkt gouf. An de leschte 24 Stonnen wieren 600 Zieler attackéiert an eng weider israeelesch Geisel befreit ginn.

Israeelesch Truppen sollen sech Zeien no, elo op béide Säiten vu Gaza-City befannen. D’Stad gëtt deemno agekesselt. Och aus dem Westjordanland gi nei Kampfhandlungen gemellt. Den israeelesche Premier Netanjahu refuséiert eng Waffepaus weiderhin.

Virun Journalisten sot hien e Méindeg den Owend, dat kéim enger Kapitulatioun virun der Hamas gläich.

Israel wëll och weiderhin keng Liwwerungen vun Mazout an d'Gazasträif zouloossen. Genee dat ass ass awer eng vun den Haaptfuerderungen vun internationalen Hëllefsorganisatiounen, well ouni Mazout kéinten d’Spideeler net méi schaffen, well hir Stroum-Generatoren net méi ginn.