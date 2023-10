De Klimawandel agrenzen gëtt wuel méi schwiereg wéi geduecht.

Zu deem Fazit kommen op d’mannst Fuerscher vum renomméierten London Imperial College, an enger neier Etude déi an der Fach-Zeitung "Nature Climate Change" publizéiert gouf. D’CO2-Emissiounen op eisem Planéit wieren weiderhin däitlech ze héich. Dat géifen nei Berechnungen op Basis vun den aktuellen Zäregase beleeën, virun allem well an déi nei Simulatiounen och d’ Permafrascht-Biedem mat aberechent gi sinn, déi amgaang wieren ze entdeeën.

A 6 Joer wier d’Zil vu maximal engem Plus vun 1,5 Grad schonn depasséiert.