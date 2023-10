Bei der Ahr a Rheinland-Pfalz goufe bei enger Aktioun, an där Knascht laanscht de Floss opgeraumt gouf, viru ronn zwou Woche Schanke fonnt.

Elo gëtt et Kloerheet: D'Iwwerreschter gehéieren zu engem vun den Affer vun de schroen Iwwerschwemmungen am Summer 2021. D'Famill wier iwwert d'Decouverte informéiert ginn, huet d'Police zu Koblenz en Dënschdeg matgedeelt. Weider Detailer goufen allerdéngs net genannt.

D'Decouverte geet op de 15. Oktober zeréck. No der Entdeckung ass d'Police du mat engem Läichesichhond an enger Dron duerch d'Ëmgéigend gaangen, woubäi nach weider Schanke fonnt goufen, déi dunn un d'Geriichtsmedezin weidergeleet goufen.

De 14. Juli 2021 koum et ënnert anerem am Ahrthal, awer och zu Lëtzebuerg an an der Belsch, no staarkem Reen zu schroen Iwwerschwemmungen. A Rheinand-Pfalz sinn op d'mannst 135 Mënsche gestuerwen, an Nordrhein-Westfalen waren et der nach emol 48. Ee Mann aus dem Ahrtal gëtt och iwwer zwee Joer duerno nach vermësst.