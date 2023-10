Wandstéiss bis zu 200 Stonnekilometer, zéng Meter héich Wellen. D'Suitte wäerte virun allem a Westfrankräich spierbar sinn, mä och hei gëtt et stiermesch.

Den ntv-Meteorolog Björn Alexander erkläert, dass sech iwwert dem Atlantik aktuell eppes entwéckelt, dat um Mëttwoch an Donneschdeg eventuell zu engem Joerhonnert-Orkan féiere kéint.

Mam Déif "Ciarán", deen an Däitschland "Emir" genannt gëtt, entwéckelt sech en äussert intensiven Orkan. Berechnungen iwwert den Zentrum vum Stuerm ginn deelweis bis op 950 Hektopascal erof.

De Schwéierpunkt vum Stuerm läit viraussiichtlech am Beräich Westfrankräich an zitt sech bis eriwwer an England. Och un der belscher an hollännescher Küst bis erof un d'Mëttelmier kéint et deels nach hefteg ginn. Modeller berechne Wandstéiss vun iwwer 120 Kilometer pro Stonn iwwer Westeuropa. Iwwert oppenem Waasser si Loftstéiss bis zu 200 Stonnekilometer net ausgeschloss.

Deemno kéint et och hei zu Lëtzebuerg stiermesch ginn. No enger kuerzer Paus um Freideg zéien nach weider Déifdrockgebitter iwwert den Atlantik an eis Richtung, déi op en Neits eng Stuermgefor, Reen a kal Loft mat sech bréngen.