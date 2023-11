Weider huet d'Hamas annoncéiert, nees Geisele fräizeloossen a verschidde Länner briechen déi diplomatesch Relatioune mat Israel of.

An der Gazasträif gëtt et elo iwwerhaapt keng Telekommunikatioun méi an och keen Internet. Dat mellt de gréisste Provider an der Regioun. D‘Servicer wiere komplett zesummegebrach. Dat elo schonn fir zweete Kéier bannent enger Woch. Doduerch hunn och déi international Organisatioune keen Kontakt méi zu hiren Mataarbechter.

Iwwerdeems huet Israel weiderhin d‘Gazasträif massiv bombardéiert, dorënner och de Flüchtlingscamp Dschabalia. Op d‘mannst 50 Mënsche sinn do ëm d‘Liewe komm. Dat melle souwuel d‘Hamas wéi och dat israeelescht Militär. Israel seet awer, bei den Affer géing et sech ëm Membere vun der Terrormiliz handelen. Dat israeelescht Militär seet, et géing ee keng Zivilisten viséieren, mä ëmmer militäresch Strukturen, déi ënnert dem Buedem leien.

D‘Hamas huet ugedeit, si wäre prett, fir weider Geisele fräizeloossen. Hunn awer weder uginn, wéi vill, wéini oder nach, wat si en Retour géinge verlaangen.

Et ass just eng Drëps op de waarme Steen an awer sinn en Dënschdeg 59 Camione mat Hëllefsgidder an der Gazasträif ukomm. Eigentlech brauch et e Minimum vun 100 Camionen den Dag, fir d‘Leit ze versuergen. Virum Krich si ronn 500 Camionen all Dag an d‘Regioun geliwwert ginn.

Déi international Communautéit reagéiert ganz ënnerschiddlech. Bolivien huet d‘diplomatesch Relatioune mat Israel komplett gekappt an Chile a Kolumbien hunn hir Botschafter aus Israel zeréckgezunn. Den US-Ausseminister Blinken huet iwwerdeems eng weider Visitt fir dëse Freideg an Israel ugekënnegt.