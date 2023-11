En Dënschdeg den Owend koum et zu Köln zu engem Tëschefall, bei deem Schëss gefall sinn.

Zu Köln huet d‘Police op Halloween op e 16 Joer jonke Mann geschoss, dee Leit mat engem Messer menacéiert huet. Dat hunn de Parquet an d‘Police matgedeelt.

De Jong gouf an d'Spidol bruecht an intensiv-medezinesch behandelt. Hie wier an de Beräich vun der Leescht am Ënnerleif getraff ginn. Och goufe Bluttprouwe geholl, fir festzestellen, ob de jonke Mann Drogen geholl oder ze vill gedronk hat.

D'Police vu Bonn huet elo eng Enquête lancéiert. Aus Grënn vun Neutralitéit kënnen dëst d'Beamte vu Köln net maachen.