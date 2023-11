De Stuerm "Ciaran" ass e Mëttwoch den Owend op op d'Atlantik-Küst am Nord-Weste vu Frankräich getraff.

De franséische Wiederdéngscht hat am Virfeld fir 30 Departementer eng Vigilance orange, also déi zweethéchste Warnstuf, ausgeschwat. Op der Pointe du Raz, am Finistère, no bei Brest, war souguer déi héchste Warnstuf ausgeruff ginn. Géint 2 Auer en Donneschdeg de Moie waren hei Wandspëtzte vun iwwer 200 Stonnekilometer gemooss ginn.

De franséische President Macron huet sech iwwer X (fréier Twitter) u seng Landsleit geriicht. Si solle kee Risiko agoen an doheem bleiwen.

Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays.



Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés.



Un grand merci aux agents de l’État et des collectivités qui veillent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2023

Eleng am Departement Morbihan ware bis 3.30 Auer en Donneschdeg de Moien 1.085 Appelle bei de Rettungsdéngschter agaangen. D'Pompjeeë waren 225 Mol am Asaz, d'Gendarmerie 58 Mol an d'Police 19 Mol.

Tempête #Ciaran | ⚠️

Point de situation à 3h30 le 2 novembre 2023

- 1085 appels au CODIS

- 272 appels à la Gendarmerie

- 22 appels à la Police Nationale

- 225 interventions du SDIS

- 58 interventions Gendarmerie

- 19 interventions Police nationale

ℹ️https://t.co/J2SdMoHHXI pic.twitter.com/LcdAWEdqrV — Préfet du Morbihan🇫🇷🇪🇺 (@Prefet56) November 2, 2023

De Stuerm huet dann och Auswierkungen op den Zuch- a Fluchtrafic a Frankräich. En Donneschdeg fueren an den Departementer Hauts-de-France, Normandie, Bretagne a Loire keng Regional-Zich.

Och an der Belsch rechent ee mat staarkem Wand

Och an der Belsch goufe Preventioune getraff. Esou gouf beispillsweis de Fluch- an Zuchtrafic annuléiert an a ville Stied ass et bis en Donneschdeg de Mëtteg verbueden, an d'Parken ze goen.

Op der Belscher Küst rechent ee mat Wand-Vitesse vu maximal 10 Beaufort. Dat entsprécht ronn 100 Stonnekilometer.

Ciaran trëfft op Groussbritannien

An der Géigend vun Hampshire gouf en Donneschdeg vu Mëtternuecht un de Katastrophefall ausgeruff. Meteorologe warne viru Liewensgefor duerch Géigestänn, déi ronderëm fléien a Beem, déi ëmfalen. Ronn 40 Mënsche goufen iwwer Nuecht aus hiren Haiser evakuéiert.

Vill Schoule bléiwen um Donneschdeg zou, d'Leit sollen doheem bleiwen. Bewunner vun de Küsteregiounen hu schonn um Mëttwochowend éischt Andréck gedeelt.

Repercussiounen och op Lëtzebuerg

D'Ausleefer vum Stuerm sinn och zu Lëtzebuerg ze spieren, wann och net grad esou staark. Trotzdeem huet MeteoLux eng Alerte Jaune wéinst staarkem Wand erausginn. Dës gëllt tëscht 7 an 11 Auer en Donneschdeg de Moien.

De Stuerm huet dann och Auswierkungen op de Fluchtrafic um Findel. Esou goufen d'Flich op London, Paräis an Amsterdam, déi fir en Donneschdeg de Moie geplangt waren, annuléiert.

Och op eise Stroossen war et wéinst dem staarke Wand en Donneschdeg de Moien zu enger Partie Tëschefäll komm. Op e puer Plaze louche Beem an der Strooss. Tëscht Gäichel a Kräizerbuch war et zu engem Accident komm.