D´Gewalt hëlt keen Enn, humanitär Hëllef kënnt ganz lues. Eenzege Liichtbléck war, dass Ägypten seng Grenz mam Süde vun der Gazasträif opgemaach huet.

Dat huet de Wee fräi gemaach fir d'Evakuatioun vun Dausenden Auslänner. Um Donneschdeg war et fir ëm déi 400 Leit de Fall.

Kairo schwätzt vu bis zu 7.000 Leit mat am Ganzen iwwer 60 verschiddenen Nationalitéiten, respektiv Palestinenser mat duebeler Nationalitéit, déi via Ägypten evakuéiert solle ginn.



Iwwert d'Affer vum Krich ginn et keng fiabel Donnéeën. Beispill ass de massiven israeelesche Bombardement vun engem Flüchtlingscamp, wou een Hamas-Leader am Viséier war. Der Hamas no si bei israeeleschen Attacken an de leschten 3 Woche schonn iwwer 9.000 Leit am Gaza ëmkomm. Dorënner 3.700 Kanner.



Offiziellen Zuelen no sinn bis ewell iwwer 330 israeelesch Zaldoten leie bliwwen. Vun de ronn 240 Geiselen an dem Hänn vun der Hamas gouf et keng Nouvellen.

Israel huet eegenen Aussoen no bis ewell ronn 12.000 Zieler am Gaza ugegraff. D'humanitär Situatioun am Gaza gëtt vun Dag zu Dag méi schro. Verschidde Spideeler hu missen zoumaachen, well se kee Sprit méi hunn, fir Stroum-Aggregater um Lafen ze halen. Aner Spideeler hu just nach Reserven fir 1 bis 3 Deeg.

Wéi quasi all ONG huet och Médecins sans frontière seng Leit aus der Gazasträif geholl. D'Situatioun ass katastrophal, seet de Generaldirekter vun MSF Lëtzebuerg Thomas Kauffmann

"On manque de médicaments, on manque d'eau potable, on manque de produits anesthésiants....On pense qu'il y a à peu près 20.000 blessés dans la bande Gaza, et ces personnes là ne peuvent pas être opérés avec des anesthésiants......donc vous pouvez imaginer la dureté de la situation"

Um Freideg ass den US-Ausseminister Blinken nach emol am Noen Osten.