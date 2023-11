Zu Longuyon eng 60 Jilometer hannert der Grenz gouf e Bancomat vun der franséischer Bank CIC gesprengt.

D'Awunner hätten de Knall vun der Explosioun géint 2 Auer e Freideg de Moien héieren. Dat schreift de Republicain Lorrain.

Et ass ewell deen 3. Tëschefall vun dëser Zort an der franséisch-lëtzebuergescher Grenzregioun. Am Juli gouf e Bankomat zu Lonlaville an am Oktober eng Agence vun der Poste zu Gorcy gesprengt.