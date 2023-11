Engersäits d'Visitt vum US-Ausseminister an Israel, op där anerer Säit eng Ried vum Chef vun der libaneesescher Hisbollah-Miliz.

Et war déi éischte Kéier zënter den Attacke vun der Hamas, datt sech den Hassan Nasrallah zu Wuert gemellt huet. Seng Wierder dierften an Israel, mä och a villen anere Länner op der Welt fir Entsetze gesuergt hunn. Hien huet d'Terrorattack vun der Hamas viru bal genee 4 Wochen gelueft, heroesch, geseent a perfekt genannt. Déi grouss Fro am Virfeld vun der Ried vum Hassan Nasrallah war, wéi hien d'Roll vun der Hisbollah an dësem Krich géif definéieren. D'Hisbolllah huet jo ganz enk Relatioune mam Iran an huet och dee gréisste politeschen Afloss am Libanon.

Et gouf um Enn keng Krichserklärung, mä de Chef vun der Hisbollah huet ënnerstrach, datt all d'Optiounen um Dësch wieren. Eng Eskalatioun wier mat der Fro verbonnen, wéi sech de Krich an der Gazasträif entwéckelt a wéi Israel sech vis-à-vis vum Libanon verhält.

Den Hassan Nasrallah huet dann awer och den USA virgehäit, datt si eleng d'Responsabilitéit fir de Krich hunn. Si wieren de groussen Däiwel.

E Message, deen den US Ausseminister Antony Blinken an Israel héieren huet Hien huet d'Hisbollah virdru gewarnt, eng zweet Front opzemaachen.

Den Antony Blinken hat Gespréicher mam israeelesche Premier Benjamin Nethanjahu an huet sech dobäi ënnert anerem fir eng humanitär Waffepaus agesat, fir palestinensesch Zivilisten ze schützen - wéi den US-Ausseminister am Nomëtteg op enger Pressekonferenz sot.

Den israeelesche Regierungschef Nethanjahu sot, hie géif eng esou eng humanitär Waffepaus refuséieren, soulaang israeelesch Geiselen an der Gewalt vun der Hamas wieren.

Déi radikal-islamesch Hamas hält der israeelescher Arméi no nach eng 240 Mënsche fest, déi se bei der Terrorattack vum 7ten Oktober entfuert hat.