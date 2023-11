Israel hätt sech verflicht, humanitär Hëllef an der Gazasträif ze leeschten, sou den israeelesche Premier Netanjahu e Freideg den Owend.

Bei senger Entrevue mam US-Ausseminister Blinken wier och driwwer diskutéiert ginn, Sprit a Spideeler am Süde vun der ofgespaarter Küsteregioun ze bréngen. D'Vereenten Natiounen betoune jo, Sprit géif dréngend gebraucht ginn, fir d'Generatoren an de Spideeler. Mä d'USA deelen d'Bedenken vun Israel, dass d'Hamas dee Sprit fir hir Zwecker kéint mëssbrauchen.

Den Antony Blinken huet dann och den Iran an d'Hisbollah am Libanon virdru gewarnt, eng weider Front am Konflikt tëscht Israel an der Hamas opzemaachen. An deem Kontext huet hien op d'amerikanesch Krichsschëffer verwisen, déi am ëstleche Mëttelmier stationéiert sinn.

De Chef vun der Hisbollah Hassan Nasrallah hat sech e Freideg déi éischte Kéier zanter dem Ufank vum Krich zu Wuert gemellt. Fir säi Grupp léichen all d'Optiounen um Dësch. D'Attack vun der Hamas géint Israel de 7. Oktober hat hien als e Beweis fir Weisheet a Courage bezeechent.