Zu Frankfurt an zu Essen ass et e Freideg den Owend op en Neits zu pro-palästinenseschen Demonstratioune komm.

Wéi et vun der lokaler Police heescht, hätten un der Demonstratioun zu Essen ronn 3.000 Mënschen deelgeholl. D'Demonstrante wiere gréisstendeels friddlech bliwwen. Aenzeien no soll e klengen Deel vun den Demonstranten allerdéngs Fändele vum Islamesche Staat oder den Taliban bei sech gedroen hunn. Ausserdeem wiere vereenzelt Plakater ze gesi gewiescht, op deenen en islamescht Kalifat gefuerdert gëtt an et wier en Enn vum israeelesche Stad gefuerdert ginn. Vun der Police heescht et, dass ee Videoopname vun der Manifestatioun hätt an dës deementspriechend auswäerte géif.

Bei der Demonstratioun zu Frankfurt hu ronn 850 Demonstranten eng Wafferou an der Gazasträif gefuerdert. Wéi et vun der Police heescht, wier et eng Partie Fäll ginn, an deene géint d'Oplage verstouss gouf. Ënner anerem hätt eng Fra e Plakat mat engem antijüddesche Bild an d'Luucht gehalen. Och weider Strofdote wiere registréiert ginn. 9 Persoune goufe festgeholl.

Fir e Samschdeg de Mëtteg ass iwwerdeems eng weider pro-palästinensesch Demonstratioun zu Berlin geplangt.