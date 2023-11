E Samschdeg den Owend war en arméierte Mann mat engem Kand am Auto duerch eng Ofspärung vum Hamburger Fluchafe gefuer.

Hannergrond vun der Dot soll e Sträit ëm d'Suergerecht vum Kand sinn, heescht et vun der Police.

Alleguerten d'Terminale vum Fluchhafe goufe geraumt. Och um Sonndegmoien ass de Betrib um Fluchhafe bis op Weideres agestallt. Wéi et vun der Hamburger Police op X heescht, géif den Asaz den Ament undaueren. D'Negociateure vun der Police hätte Kontakt zu der Persoun am Auto. D'Situatioun wier "statesch". Wéi et vun der Noriichtenagence AFP heescht, wieren och Psychologen op der Plaz.

© ONAS WALZBERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Zum Oflaf vun der Geiselnam huet d'Police erkläert, dass de Mann, nodeems en duerch d'Ofspärung vum Fluchhafe gefuer war, zwee Mol mat enger Waff an d'Luucht geschoss an zwou brennend Fläschen aus dem Auto geheit hat. Et géife sech op d'mannst zwou Persounen am Auto befannen, dorënner och ee Kand. D'Fra vum Chauffer hat e Samschdeg d'Police kontaktéiert a gesot, dass hiert Kand entféiert gi wier.

Der däitscher Bundespolice no gouf de Betrib um Fluchhafe komplett agestallt. D'Brandsätz, déi de Mann aus dem Auto geheit hat, wieren direkt vun de Fluchhafe-Pompjeeë geläscht ginn. Alleguerten d'Fligeren, an deenen nach Passagéier sinn, sollen evakuéiert ginn. D'Terminale goufe schonn evakuéiert.

Och den Hamburger Flughafen huet op X matgedeelt, dass de Fluchbetrib komplett agestallt ass. D'Géigend ronderëm gouf groussraimeg fir den Trafic gespaart.