Israel huet och an der Nuecht op e Sonndeg weider Ziler an der Gazasträif attackéiert.

Wéi et an deem Kontext vum palästinensesche Gesondheetsministère heescht, wiere bei engem Ugrëff op e Flüchtlingslager op d'mannst 30 Mënschen ëm d'Liewe komm. De Groussdeel vun den Affer am Flüchtlingslager Al-Maghasi wiere Fraen a Kanner gewiescht. D'Israeelesch Arméi huet den Ugrëff bis ewell nach net confirméiert. Wéi et vun engem Spriecher heescht, géif iwwerpréift ginn, ob d'Arméi den Ament vun der presuméierter Attack am Gebitt ronderëm d'Lager am Asaz war.

Den israeelesche Verdeedegungsminister Gallant huet vu schwéiere Kämpf geschwat. D'Zaldote wieren a Wunngéigenden agedrongen. Weiderhin huet et vum Galant geheescht, dass et d'Zil wier, de politesche Chef vun der Hamas Jahja Sinwar an der Gazasträif opzespieren an ze liquidéieren. De Sinwar gëllt als Drotzéier vun den Attacke vum 7. Oktober. Hien an de militäresche Leader vun der Hamas, de Mohammed Deif, solle sech am Tunnel-System vun der Miliz an der Gazasträif verschanzen.

Iwwerdeems soll den amerikaneschen Ausseminister Blinken e Sonndeg fir zwee Deeg an d'Tierkei reesen.