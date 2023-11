36 Stonnen nodeems d'Land am Himalaya vun engem Biewe mat enger Stärkt vu 5,6 op der Richterskala getraff gouf, sinn d'Rettungsaarbechten op en Enn komm.

Wéi et vun den nepaleseschen Autoritéiten heescht, géif de Fokus vun der Hëllef elo op der Ënnerstëtzung vun den Iwwerliewende leien. Dës misste mat Liewensmëttel a Plazen, fir ze iwwernuechten, versuergt ginn. D'Biewen hat e Freideg virun allem déi ländlech gepräägte westlech Regioun vum Land getraff. Vill vun den, gréisstendeels aus Leem gebauten, Haiser waren doropshin an de Koup gefall an d'Leit hunn déi lescht ronn 36 Stonnen op der Strooss misse verbréngen.

Dem leschte Bilan no sinn op d'mannst 157 Mënsche beim Biewen ëm d'Liewe komm.