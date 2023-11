Viru 7 Joer huet Groussbritannien mat enger knapper Majoritéit fir de Brexit gestëmmt.

Deemools goufen der brittescher Bevëlkerung Wuelstand an nei Opportunitéiten duerch d'Onofhängegkeet vum Land versprach. Geschwë sinn et 4 Joer hir, dass d’Kinnekräich aus der EU ausgetrueden aus. Ma d’Realitéit vum Brexit gesäit ganz anescht aus ewéi versprach.

Besonnesch fir jonk Leit an auslännesch Studenten, dorënner och Lëtzebuerger, ass d'Liewen a Groussbritannien aktuell schwiereg.

Brexit mat Konsequenze fir auslännesch Studenten / Madeleine Schmit

Bal 4 Joer nom schlussendlechen Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU gesäit d'Situatioun op der brittescher Insel net esou positiv aus, wéi et zum Zäitpunkt vum Brexit-Referendum vun der konservativer Regierung ugekënnegt gouf.

En éischte Facteur, deen d'Land momentan negativ beaflosst, ass d'Inflatioun, vun där aktuell déi meescht grouss Wirtschafte betraff sinn. Sou sollt och Groussbritannien net vun dëser verschount bleiwen. Am Géigendeel ass d'Inflatioun hei nach méi séier eropgaange wéi an aneren Deeler vun Europa. An dorunner soll de Brexit zum Deel Schold sinn. Effektiv ginn a Groussbritannien iwwer 25 % Prozent vun de Liewensmëttel aus Europa importéiert. Allerdéngs ass den Import vu Produiten a Groussbritannien zanter dem Brexit net méi esou simpel wéi virun 2020, wat fir eng méi staark Erhéijung vun de Liewensmëttelpräisser suergt.

Nieft der verstäerkter Hausse vun de Liewensmëttelpräisser, kënnt dann och d'Wunnengskris dobäi, déi zur allgemenger brittescher "Cost of Living crisis" bäidréit, déi besonnesch d'Liewe vun der jonker Populatioun staark beaflosst. Ob de Brexit hei eng Roll spillt, ass net esou kloer, ma fest steet awer, dass et a ville brittesche Stied net genuch Logementer fir en abordabele Präis ginn. Virun allem jonk Leit, sief et Studenten oder jonk Leit, déi schaffe ginn, hunn et hei schwéier, eng Wunneng ze fannen. Net seele kënnt et da vir, dass engem näischt anescht iwwreg bleift, wéi sech mat enger Handvoll onbekannte Leit en Haus ze deelen an dat fir Zommen, déi meeschtens iwwer 700 Pond leien, ëmgerechent méi wei 800 Euro. Ma net nëmmen d'Quantitéit, mä och d'Qualitéit vun de Privathaiser ass hei dacks e Probleem. Effektiv si vill Gebaier immens al, schlecht isoléiert a vu Fiichtegkeet a Schimmel betraff. Obwuel eng Renovatioun a sou Fäll dréngend néideg wier, ass se dacks finanziell net dran.

Renovéiert Studentewunnengen an englesche Studentestied si vun der Qualitéit hier besser, mä dofir finanziell betruecht dacks net abordabel. Do kënnt et dann net seele vir, dass de Präis fir d'Woch tëscht 300 a 400 Pond läit, an een op e Mount héichgerechent bal 2000 Euro bezuele muss, fir als Student säin eegene Studio ze hunn. Och d'Studéieren u sech ass a Groussbritannien fir net-brittesch Schüler immens deier ginn. Esou muss beispillsweis e Lëtzebuerger, dee Wëlles huet zu Bristol ze studéieren, dorop gefaasst sinn, bis zu 30.000 Euro d'Joer a sei Bachelor z’investéieren. An da kommen och nach nieft de Käschte vun der Wunneng a vum Iessen, d'Käschte vum Visa dobäi, déi mëttlerweil bei ronn 500 Euro leien.

Héichgerechent kann e Bachelor-Diplom als Lëtzebuerger an enger brittescher Stad wei Bristol, also op en Investissement vun iwwert 160.000 Euro erauslafen. Doduerch ginn dann och ëmmer manner jonk auslännesch Talenter op d'brittesch Insel gezunn. Eng negativ Konsequenz vum Brexit fir d'Studenten, awer och fir Groussbritannien selwer.