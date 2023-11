Mat Flyer huet déi israeelesch Arméi e Sonndeg de Moien d'Mënschen am Norden vun der Gaza-Sträif opgeruff, d'Regioun ze verloossen.

Iwwer eng bestëmmte Strooss sollte si sech an Direktioun Süden op de Wee maachen. Dat no enger Nuecht, an där d'Bombardementer vu wäitem ze gesinn an ze héiere waren. Virun allem d'Flüchtlingslager vu Maghazi, am Zentrum vun der Gaza-Sträif, wier haart getraff ginn. Géint 22.30 Auer e Samschdeg den Owend wieren direkt eng 20 Haiser zerstéiert ginn. E Massaker, sou Awunner. Ganz Famillje wieren ëm d'Liewe komm. Et géif vill blesséiert, sou dee vun der Hamas kontrolléierte Gesondheetsministère. E Sonndeg de Moien hunn d'Awunner aus dem Quartier weider mat bloussen Hänn no méiglechen Iwwerliewende gesicht.

Op Visitt zu Ramallah am West-Jordan, beim Palästinenser-President Mahmoud Abbas, huet den amerikaneschen Ausseminister Antony Blinken nees den Appell lancéiert, déi zivil Populatioun ze schützen. Eng Visitt, bei där et och ëm d'Zukunft vun der Gaza-Sträif nom Krich goung.

Déi palästinensescher Autoritéit soll den USA no, no der Hamas d'Soen iwwerhuelen. Den Abbas bënnt dat u Konditiounen. Deen zanter Jore geschwächte Palästinenser-President fuerdert eng generell, politesch Léisung, och wat d'West-Bank an Ost-Jerusalem ubelaangt. No Israel, Jordanien a Ramallah, reest de Blinken e Sonndeg den Owend weider an d'Tierkei.

En Enn vum Krich ass bei wäitem den Ament net en Vue. Zanter Samschdeg gëtt et e weidere Réckschlag: D'Grenz mat Ägypten, iwwer déi auslännesch Staatsbierger där mat der duebeler Nationalitéit, an och blesséiert Palästinenser, ausreese konnten, ass nees zou. Ënner anerem, well d'Hamas probéiert hätt, blesséiert Terroristen iwwer Rafah an Ägypten ze bréngen, sou amerikanesch Sourcen.