Wéinst Behënnere vun der Justiz, Besëtz vu geheimen Dokumenter, Bedruch mat senge Firmen an Komplottéiere géint d'USA muss de Milliardär sech veräntweren.

Fir den Donald Trump als Geschäftsmann ware Geriichtsaffäre quasi eng Form vu Businessstrategie: Vun de 70er Jore bis 2015 huet hien Honnerte vu Leit an iwwer 4.000 Affären op d'Geriicht geholl. Mä och als Ex-Präsident ass hien an Dosende Geriichtsaffäre verwéckelt.

Donald Trump viru Geriicht / Korrespondenz vum George Zens

Fir den Donald Trump gehéiere Geriichtsaffäre quasi zum Alldag. Mä déi legal Problemer, déi hien elo zu New York, zu Washington, am Florida an am Georgia huet, si méi eescht, a kéinten hie vill Sue kaschten an esouguer an de Prisong bréngen.

Ee federale Spezialprocureur huet hien zu Miami ugeklot, geheim Regierungsdokumenter illegal a senger Residenz Mar-a-Lago am Florida an a sengem Golfclub am New Jersey verstoppt an duerno d'Enquête behënnert ze hunn. Dee selwechte Spezialprocureur huet den Donald Trump zu Washington ugeklot, komplottéiert ze hunn, fir d'Resultater vun de Presidentielle vun 2020 ze kippen. Hien hätt seng Supporter opgehetzt, de 6. Januar 2021 de Kapitol zu Washington ze stiermen an de legale Prozess fir d'Resultater ze validéieren z'ënnerbriechen.

Am Bundesstaat Georgia gëtt him zesumme mat 18 aneren Ugeklote virgeworf, d'Walresultat an deem Staat hätte wëllen ze fälschen. De Staatsprocureur am Georgia benotzt fir d'Uklo dobäi e Gesetz, dat normalerweis géint d'Mafia an aner organiséiert Kriminalitéit gebraucht gëtt. E puer vu senge Matugeklote hu sech schëlleg erkläert a schaffen elo mam Procureur zesummen.

Zu New York ass den Donald Trump vum Staatsprocureur ugeklot ginn, Assurancëgesellschaften a Banken beschwindelt ze hunn, andeems hien de Wäert vu sengen Immobilien systematesch falsch uginn hätt. Am September huet d'Geriicht d'Bedruch provisoresch bestätegt.

An an e puer Staaten, dorënner dem Minnesota, dem Michigan an dem Colorado, sinn d'Geriichter amgaang ze decidéieren, ob hien iwwerhaapt däerf Kandidat fir d'Presidentschaftswalen d'nächst Joer sinn. De 14. Amendement vun der Verfassung seet nämlech, dass een disqualifizéiert ass, wann een un enger Insurrektioun géint d'Regierung bedeelegt war. Op dat beim Donald Trump de Fall war oder net, do ginn d'Meenungen ënnert de Juristen awer wäit auserneen.