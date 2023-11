A Kenia goufen no heftegem Reen sëllegen Haiser iwwerschwemmt an Akerland zerstéiert.

Wéi dat kenianescht Rout Kräiz e Méindeg matgedeelt huet, sinn iwwer 15.000 Stéit vum Reen, respektiv den Iwwerschwemmunge betraff. 240 Hektar Akerland sinn zerstéiert zanter e Sonndeg a méi wéi 1.000 Déieren ëmkomm. Ganz Dierfer stoungen zäitweis komplett ënner Waasser.

Den UN-Büro fir humanitär Ugeleeënheeten (Ocha) hat scho leschte Mount gewarnt, dass am Oste vun Afrika an dësem Joer tëscht Oktober an Dezember wuel méi Reen erofkomm ass wéi normal. Als Grond gouf de Wiederphenomen El Niño genannt.

Zanter dem Ufank vun der Reesaison koumen an der ethiopescher Regioun Somali iwwer 20 Mënschen ëm d'Liewen, iwwer 12.000 hunn hir Haiser misse verloossen. A Somalia sinn iwwerdeems leschte Samschdeg op d'mannst 14 Persounen ëmkomm an iwwer 47.000 goufen a Sécherheet bruecht.