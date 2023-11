No Gespréicher mat der Regierung an Israel a mam isoléierte Palästinenserpresident Abbas war den US-Ausseminister Anthony Blinken an der Tierkei.

D'Tierkei, ee Land, dat wéi de Bosporus d'Spagat mécht tëscht dem Westen an der islamescher Welt an an der Lescht via de President Erdogan méi wäit vun Israel ewechgeréckelt ass. Deels och aus elektoralen innepolitesche Grënn. Den Erdogan huet d'Gespréich mam Anthony Blinken iwweregens evitéiert a säin Ausseminister geschéckt.

Vum US-Diplomatiechef koum no sengem Gespréich mat sengem tierkeschen Homolog nach emol den Appell un Israel, dass et bei der militärescher Äntwert am Gaza esou mann wéi méiglech zivil Affer gëtt an dass endlech eng humanitär Paus kënnt.

An den nächsten Deeg géif déi humanitär Hëllef bedeitend an d'Luucht goen, esou de Blinken, deen och d'Roll vun alle regionalen Acteuren ervirgehuewen huet, fir dass de Konflikt am Gaza net op déi ganz Géigend iwwerspréngt.

Do traut Washington dem Iran net iwwert de Wee an huet demonstrativ een atomaart U-Boot an d'Krisegéigend geschéckt. D'israeelesch Truppen hu Gaza an zwee gespléckt a konzentréieren hir Militär-Operatioun elo vun e puer Säiten op den Norde vun deem Palästinensergebitt.

D'Ziviliste kréien daagsiwwer tëscht Moies 10 a Mëttes 14 Auer Zäit den Norde vu Gaza Richtung Süden ze verloossen, am sens unique, präziséiert d'israeelesch Arméi. Déi huet an de leschte 24 Stonnen eegenen Aussoen no 450 Ziler vun der Hamas ugegraff. D'Hamas avancéiert de Chiffer vu bis ewell bal 10.000 palästinenseschen Affer.

Um Dënschdeg ass et genee ee Mount hier, dass Hamas-Extremisten Israel iwwerfall hunn, iwwer 1.400 Mënschen do ëmbruecht an eng 240 Geisele geholl hunn.