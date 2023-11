Virun der Geiselnam vum 4 Joer jonke Meedchen hu sech dramatesch Zeenen ofgespillt. Zwou Persoune goufe bal iwwerrannt an eng Schosswaff war am Gebrauch.

Nom Enn vun der Geiselnam um Fluchhafen zu Hamburg koum de Verdächtegen e Méindeg an Untersuchungshaft. Ënnert anerem gëtt dem 35 Joer alen Türk Geiselnam an "Kindesentziehung" reprochéiert, wéi et vum Parquet aus der Hansestad heescht. De Papp hat e Samschdeg den Owend seng 4 Joer jonk Duechter entfouert, éier hien an engem Auto duerch d'Ofspärung vum Fluchhafen zu Hamburg gerannt ass an eréischt no 18 Stonnen opginn huet.

Dem Parquet no huet de fir d'Ermëttlungen zoustännege Riichter op hir Demande e Méindeg e Mandat d'arrêt géint de Mann ordonéiert. D'Police erkläert, datt de Beschëllegte wéinst engem Suergerechtssträit mat senger Ex-Partnerin an engem "psycheschen Ausnamezoustand" war.

Wéi n-tv schreift, wier de Papp vum gemeinsame Kand schonn am Fréijoer 2023 zu enger Geldstrof vun 3.600 Euro wéinst "Kindesentziehung" verurteelt ginn. Am Mäerz 2022 hat den Türk d'Meedchen ouni d'Erlabnes vun der Mamm mat a seng Heemecht geholl. Eng Plainte war fale gelooss ginn, well d'Mamm d'Affär dann awer privat reegele wollt. Den 2. September d'lescht Joer hätt si dunn awer nach eng Kéier Plainte gemaach.

Virun der 18 Stonne laanger Geiselnam soll d'Mamm Aenzeien no verzweiwelt probéiert hunn, hiren Ex-Partner ze stoppen. D'Fra hätt op der Strooss gejaut a probéiert, den Auto unzehalen, wéi en Noper erkläert huet. De Mann hätt d'Fra doropshi bal iwwerrannt, dono wier si op der Strooss zesummegaangen. De 24 Joer alen Noper ass eegenen Aussoen no Zeie vun der Entféierung ginn.

Der Police no huet de Papp zweemol mat enger Pistoul an d'Loft geschoss, d'Meedchen an e schwaarzen Auto gesat a wier geflücht. Hien hätt der Fra hëllefe wëllen, sot den Zeien. Säi Brudder hätt dann awer geruff, datt de Mann eng Waff hätt. "Ech war schockéiert", sou de 24 Joer ale Mann. De Papp hätt seng Duechter an den Auto gedréckt a wier mat héijer Vitess ewechgefuer. Och en aneren Noper wier bal ugestouss ginn.

Bei engem Gespréich mat der Police, wéi de Mann mam Meedchen um Fluchhafe war, hat hie behaapt, eng Bomm bei sech ze hunn an huet fir sech a seng Duechter eng Ausrees an d'Tierkei gefuerdert. Donieft huet hien och um Fluchhafen dräi Mol geschoss an zwee Brandsätz aus dem Auto geheit.

Wéinst de Menacë vum Mann hat d'Police decidéiert, net direkt anzegräifen. Nom Enn vun der Geiselnam hunn d'Beamten nieft der Schosswaff eng selwergebastelt Attrapp vun engem Sprengstoffrimm, deen aus engem mat Alufolie ëmwéckelt Buch mat Dréit bestoung. De Mann hat iwwerdeem kee Waffeschäin an duerft d'Waff deemno net besëtzen.

Fir d'Entzéiung vu Mannerjärege dreeën dem 35 Joer ale Papp eng Geldstrof a bis zu 5 Joer Prisong.

Wou sech d'Mamm an d'Kand aktuell ophalen a wéi et dem 4 Joer jonke Meedche geet, wëll d'Police aus Grënn vum Perséinlechkeetsschutz net soen. D'Kand wier wärend der Geiselnam awer mat Iessen a Gedrénks versuergt gewiescht.