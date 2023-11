Déi inhaftéiert Aktivistin kämpft géint hir Haftbedéngungen. Hirer Famill no huet si en Hongerstreik ugefaangen.

D'Narges Mohammadi soll hir Famill aus dem Evin-Prisong an der iranescher Haaptstad Teheran eraus iwwert hiren Hongerstreik informéiert hunn. "Mir si besuergt iwwert dem Narges Mohammadi seng kierperlech Verfassung a Gesondheet", schreift d'Famill e Méindeg.

Mat der Aktioun protestéiert déi 51 Joer al Mënscherechtsaktivistin géint d'Bedéngungen am Prisong. Krank Prisonéier solle vernoléissegt ginn an net déi medezinesch Behandlung kréien, déi se brauchen.

D'Iranerin soll iwwer Woche gefrot hunn, fir an eng op Häerz a Longe spezialiséiert Klinick verluecht ze ginn. Obwuel hir eng entspriechend Diagnos vum Dokter aus dem Prisong gestallt gouf, ass et ni dozou komm, well si kee Kappduch droe wollt.

Weider wéilt si mam Hongerstreik nämlech géint d'Flicht vum Droe vun engem Kappduch am Iran protestéieren.

D'Narges Mohammadi gëllt als eng vun de bekanntste Mënscherechtsaktivistinnen am Iran a sëtzt wéinst "Propaganda géint de Staat" zanter 2021 am Prisong. Fir hire "Kampf géint d'Ënnerdréckung vun de Fraen am Iran an hire Kampf fir d'Fuerderung vun de Mënscherechter an der Fräiheet fir jiddereen" war si dëst Joer vum Nobelcomité zu Oslo mam Friddensnobelpräis ausgezeechent ginn.