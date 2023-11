Den UN-Generalsekretär Antonio Guterres huet e Méinden de Mëtten an den USA d’Press iwwert d’Situatioun am Noen Osten gebrieft.

Nees eng Kéier huet den UN-Generalsekretär Antonio Guterres eng direkt humanitär Wafferou an der Gazasträif gefuerdert. Hien huet gewarnt, dass d’Gazasträif géing e Kierfecht fir Kanner ginn. De Schutz vun den Zivilisten misst Virrang hunn, huet hien virun de Journalisten am UN-Sëtz zu New York ënnerstrach. Hie wier déif besuergt, iwwert d’Mëssuechtung vum internationalen humanitäre Recht. D’Konfliktparteien an déi international Staategemeinschaft hätten d’Flicht, dësem onmënschlecht kollektive Leiden en Enn ze maachen.

"D'Gazasträif gëtt e Kierfecht fir Kanner"

Den Antonio Guterres huet dann nach annoncéiert, dass d’UN an hier Partner géingen knapp 1,2 Milliarden Euro fir humanitär Hëllef ginn. Domat géing een den 2,7 Milliounen Palästinenser an der Gazasträif hëllefen, an an Deeler vun der Westbank, souwéi an Ost Jerusalem.

Den Ament kéim just aus Richtung Ägypten liewensrettend Hëllef a Gaza eran. "Mä déi kleng Drëpsen vun Hëllef fëllen net den Ozean vun deem wat gebraucht gëtt", huet den Antonio Guterres ënnerstrach. De Rafa-Grenziwwergang tëscht der Gazasträif an Ägypten hätt guer net d’Kapazitéit, fir all déi Camionen duerchzeloossen, déi néideg wieren. Just eng 400 Camione wieren do an de leschten zwou Wochen duerchkomm, sot den UN-Generalsekretär. Zum Verglach: Virum Ausaarte vum Konflikt waren et der 500 an engem Dag gewiescht.

Problematesch wier awer, dass ëmmer nach keen Pëtrol an d’Land kéim. Ouni dëse kéinten ënner anerem d’Klinicke vill Liewen net retten, an och Waasser kéint net gerengegt ginn, fir ze drénken.

Aussoe vun der Hamas no, déi net onofhängeg iwwerpréift kënne ginn, sinn bis elo iwwer 10.000 Mënschen an der Gazasträif ëm d’Liewe komm. Fuerderungen no enger Wafferou leent Israel bis elo of.