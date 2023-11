Zanter genee engem Mount gëtt et am Noen Osten eng Gewalteskalatioun, wéi ee se an der Regioun scho ganz laang net méi gesinn huet.

De Konflikt tëscht dem Staat Israel an der palästinensescher Hamas an der Gaza-Sträif huet an de Medien esouguer den Ukrain-Krich als Top-Thema ofgeléist. Am Studio huet de Marc Hoscheid aus der Noriichteredaktioun dee Konflikt méi genee ënnert d'Lupp geholl.

Et ass schwéier soen, wat aktuell den neiste Stand am Noen Osten ass, well d'Donnéeën, déi vun deenen zwou Säite kommen, net objektiv iwwerpréift kënne ginn. Dee vun der Hamas kontrolléierte Gesondheetsministère an der Gazasträif huet e Méindeg matgedeelt, datt zanter dem Ufank vum Konflikt ronn 10.000 Mënsche gestuerwe sinn a méi wéi 25.000 blesséiert goufen. Mëttlerweil huet déi israeelesch Arméi déi 360 Quadratkilometer kleng Gazasträif an een nërdlechen an ee südlechen Deel gespléckt a konzentréiert sech dorobber, d'Hamas an der Stad Gaza am Norden ze bekämpfen. D'Zivilbevëlkerung gouf iwwerdeems opgeruff, an de Süden ze goen, woubäi awer ëmmer rëm vun internationalen Organisatioune kritiséiert gouf, datt d'Zäit net duergoe géing an d'Hamas d'Leit a ville Fäll vun enger Flucht ofhale géing, fir se als mënschlech Schutzschëlder ze mëssbrauchen.

Wéi huet de Konflikt, dee sech mëttlerweil zu engem Krich entwéckelt huet, virun engem Mount ugefaangen?

De 7. Oktober sinn ongeféier 3.000 Kämpfer vun der Hamas aus der Gazasträif op den israeelesche Territoire agedrongen an hu ronn 1.400 Mënschen ëmbruecht. Ziler waren an éischter Linn Kibutzen an een internationale Museksfestival. Virun allem d'Brutalitéit huet international fir Entsetze gesuergt. Och beim Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

"Dat ass dee schlëmmsten Terrorismus, just vergläichbar mam IS, esouguer nach schlëmmer. Si gi wierklech bestialesch vir, wann een déi Biller gesinn huet, och d'Tatsaach, datt se Otagë geholl hunn."

Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn iwwer Attack vun Hamas op Israel

Déi iwwer 200 Geiselen, déi an d'Gazasträif verschleeft goufen, si wuel den Haaptgrond derfir, datt Israel net scho méi fréi a méi haart reagéiert huet.

Wat sinn d'Perspektive fir d'Zukunft?

Dat hänkt wesentlech dervun of, ob aner Acteuren aus der Regioun, beispillsweis déi libanesesch Hisbollah oder den Iran, an de Konflikt agräifen. Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz huet schonn dovunner ofgeroden.

"Es gilt einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Ausdrücklich warne ich, kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, von Außen in diesen Konflikt einzugreifen. Es wäre ein schwerer, ein unverzeilicher Fehler."

Däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz warnt virun Agräife vun anere Gruppen

Och d'Ënnerstëtzung fir Israel duerch d'USA spillt eng wichteg Roll. Déi gëllt zwar als sécher, ma den US-President Joe Biden huet awer schonn e puer Mol ënnerstrach, datt Israel d'Rechter vun de palästinenseschen Ziviliste respektéiere misst.

"I'm heartbroken by the tragic loss of palestinian life, including the explosian at the hospital in Gaza. Which was not done by the israelis. We moarne every innocent life lost. We can't ignore, the humanity of innocent palestinians."

US-President Joe Biden zu Respekt vu Rechter vun de palästinenseschen Zivilisten

Aktuell gëtt et am amerikanesche Representantenhaus zudeem ee Sträit tëscht de Republikaner, déi d'Majoritéit hunn an dem Joe Biden sengen Demokraten iwwert weider militäresch Hëllefe fir Israel. Stand lo schéngt et sou, wéi wa sech d'Zukunft vum Noen Osten um Schluechtfeld decidéiere wäert.