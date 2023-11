An engem Quartier fir aarm Mënschen am Chile koum et e Méindeg zu engem déidlechen Hausbrand. Dräi Famillje koumen dobäi ëm d'Liewen.

Wéi d'lokal Autoritéite vun der chileenescher Stad Coronel mellen, handelt et sech bei den Doudesaffer ëm Migranten aus Venezuela. "Et handelt sech ëm dräi Familljen, aacht Mannerjäreger a sechs Erwuessener, déi duerch d'Feier ëmkomm sinn. Hir Haiser goufe komplett zerstéiert, sou de stellvertriedende Buergermeeschter Javier Valencia.

Déi betraffe Familljen hunn an extreemer Aarmut gelieft, zesummegepercht an zwee Haiser, sou nach seng Ausso. D'Ursaach vum Brand ass nach onkloer, ma et gëtt vermutt, dass d'Heizung d'Feier ausgeléist kéint hunn. Am Chile ginn dacks Haiser ouni Geneemegung opgeriicht an do kënnt et dann och dacks zu Bränn.

Zanter 2017 huet d'Zuel vun de Migranten aus Venezuela exponentiell zougeholl. Offizielle Schätzungen no si vun den 1,7 Milliounen Auslänner, déi d'lescht Joer a Chile agereest sinn, bal d'Hallschent Venezuelaner op der Flucht virun der Wirtschaftskris an hirem Land.