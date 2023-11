D'israeelesch Regierung denkt net drun, mat der Géigenoffensiv am Gaza opzehalen, och wann et eventuell Pause kéint ginn.

Vum israeelesche Premier Netanjahu ginn et éischt Iwwerleeungen, wéi et mëttelfristeg kéint weidergoen. An engem Interview op der US-Televisiounschaîne ABC huet den israeelesche Premier Benjamin Netanjahu kloer gemaach, dass hien d'Zukunft vum Gaza, wat d'Sécherheetspolitik betrëfft, kloer an den Hänn vun Israel gesäit.

Virop aus humanitäre Grënn kënnt weider den Appell un Israel, dem Gaza eng Waffepaus ze accordéieren. An éischter Rei steet do den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. D'Waffepaus an de Respekt vun den internationale Mënscherechter missten direkt ëmgesat ginn.

Dozou géifen och d'Liberatioun vun de Geiselen, de Schutz vun der Zivilpopulatioun, de Spideeler an internationalen Ariichtunge gehéieren.

Den israeelesche Premier Netanjahu sot sech an deem Kontext prinzipiell just fir kuerz Feierpause bereet, fir humanitär Gidder an d'Gazasträif ze kréien an eenzel Geiselen erauszekréien.

En Dënschdeg soll eng weider Well vun Auslänner a Palästinenser mat duebeler Nationalitéit de Gaza Richtung Ägypten verloossen.

Um Terrain huet d'israeelesch Arméi eng nei Etapp vun der Géigenoffensiv lancéiert. Israeelesch Truppe gi geziilt an den Tunnelsystem vun der radikaler Hamas eran.