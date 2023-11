Zanter 12 Joer lieft a schafft den Olivier Wolf zu Tel Aviv. D'Stad huet sech dem fréieren Escher awer am leschte Mount radikal verännert.

Zanter der Attack vun der Hamas géint Israel viru genee engem Mount ass d'Situatioun am Noen Osten extreem ugespaant. Den Alldag vu ville Leit huet net méi ganz vill mat deem ze doen, wéi se virun dem Iwwerfall gelieft hunn. De Marc Hoscheid huet mat engem Lëtzebuerger geschwat, deen zu Tel Aviv wunnt an een aktuellen Abléck an d'Liewen an Israel liwwert.

Témoinage aus Israel / Reportage Marc Hoscheid

Den Olivier Wolf ass als Judd zu Esch opgewuess. Wéinst senge familiäre Wuerzelen huet hie sech virun 12 Joer dozou decidéiert, an Israel auszewanderen. Zanterhier schafft a lieft de Papp vun zwee klenge Kanner zu Tel Aviv. D'Stad um Mëttelmier ass am Fong als lieweg an oppe bekannt, ma zanter der Hamas-Attack vu virun engem Mount huet sech dat dem Olivier Wolf no radikal verännert. Virun allem déi éischt zwou Wochen no dem Iwwerfall wier d'Stad quasi dout gewiescht. Och haut géing et e puer Mol am Dag Loftalarm ginn. Falls méiglech, géing ee sech dann an engem Bunker oder alternativ an engem Trapenhaus a Sécherheet bréngen. Generell wier dat alldeeglecht Liewen zimmlech ageschränkt.

"Et probéiert een, net esou vill dobaussen ze sinn. D'Kanner ginn net all Dag an d'Schoul. D'Schoulen, déi kee Bunker hunn, sinn zou, d'Spillschoulen an d'Crèchen och. All Kéiers, wann eng Loftattack kënnt mat enger Sireen, dat ass schonn impressionant an dat mécht engem Angscht."

Wat d'Stëmmung vun der Populatioun mat Bléck op d'Buedemoffensiv vun der israeelescher Arméi an der Gaza-Sträif ugeet, hätt hien den Androck, datt dës zu ganz groussen Deeler do derhannert steet. Et wier wichteg, datt d'Hamas an Zukunft net méi un der Muecht ass. Nëmme sou kéint et jeemools zu enger Zwee-Staate-Léisung kommen.

"D'Hoffnung ass, datt déi palestinensesch Bevëlkerung d'Recht op eng liberal Demokratie kritt, mat där och déi israeelesch Féierung kann ufänken ze diskutéieren. Mä ech denken, dovu si mer esou wäit ewech, datt déi Fro de Moment, jiddefalls wéi ech dat duerch déi israeelesch Medie gesinn an vun deene Leit, mat deenen ech schwätzen, héieren, wäit ewech ass."

Aktuell wier d'Zesummeliewen tëscht Israeelien a Palestinenser respektiv Araber zu Tel Aviv op alle Fall schwiereg. Ma och wann et wuel nach ee laange Wee bis zum Enn vum arméierte Konflikt an een nach méi ee laangen zu enger neier Normalitéit am Noen Osten dierft sinn, wëllt den Olivier Wolf mat senger Famill an Israel bleiwen.