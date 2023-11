Um Méindegowend huet sech d'EU-Parlament a seng Memberlänner op e Gesetzesentworf zu politesche Reklamme gëeenegt, dee vun 2025 u gräife kéint.

D'Zil vun der Europäescher Unioun wier et, fir den auslänneschen Afloss op d'Walen ze begrenzen. Et soll Acteuren ausserhalb vun der EU verbuede ginn, dräi Méint virun enger Wal oder engem Referendum politesch Reklammen an Europa ze finanzéieren.

Déi nei Reegele géingen et auslännesche Verantwortleche méi schwéier maachen, fir Falschinformatiounen an Europa ze verbreeden an an demokratesch Prozesser anzegräifen. Dat erkläert de Rapporter vum Europaparlament, Sandro Gozi, vun der liberaler Renew-Grupp.

No Definitioun si politesch Reklammen näischt anescht wéi Messagë vu politeschen Acteuren, déi d'Walverhalen op kommunalem, nationalem an europäeschem Niveau beaflosse soll. Ënnert anerem riicht sech d'Gesetz géint de russeschen Afloss ouni, dass Russland genannt gëtt.

Weider wierkt sech dat geplangt Gesetz och op grouss Online-Plattformen aus, déi der EU an Zukunft politesch Reklamme melle mussen. D'Ëffentlechkeet soll soumat doriwwer informéiert ginn, wien hannert den Annoncë stécht a vu wiem se a wéi enger Héicht finanzéiert goufen.

D'EU-Kommissioun huet de 25. November 2021 an enger Kommunikatioun zur "Stäerkung vun der Demokratie an Integritéit vun de Walen" esou e Gesetz proposéiert. D'Memberlänner an d'EU-Parlament missten dëst nach ofschléissend stëmmen.