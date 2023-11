Op déi verschiddenst Themen ass de Kinnek Charles a senger Ried viru béide Kummere vum Parlament agaangen.

King's Speech / Reportage Jean-Marc Sturm

Mat engem Novum zënter iwwer 70 Joer war et en Dënschdeg zu London eng Première bei der traditioneller Ouverture vun der Parlamentssessioun duerch de Staatschef viru béide parlamentaresche Chamberen.

De King's Speech gouf fir d'éischt zënter dem George VI. nees vun engem Kinnek gehalen, dem Charles III. Deen hat als Prince of Wales deen Exercice zejoert am Numm vu senger Mamm gemaach. Mat dëser Ried ginn d'politesch Jalone fir déi brittesch Politik vun der Zukunft gesat.

Beim politesche Volet louch den Accent op der ekonomescher Relance an der Lutte géint d'Deierecht. Covid an de Krich an der Ukrain hunn d'Land an eng Kris mat héije Liewenskäschte bruecht. Prioritéit fir meng Regierung, esou de Kinnek, ass et, schwiereg, mä néideg Decisiounen ze huelen, fir dëst Land op laang Siicht ze änneren.

An deem Sënn géif den Accent vun der Regierung op Wirtschaftswuesstem leien, fir manner héich Liewenskäschte fir d'Familljen a méi Investitioune verbonne mam Schafe vun Aarbechtsplazen.

Wéi erwaart huet den Charles den 3., dee fir seng ekologesch Oder bekannt ass, missen d'Projete vun der Regierung ernimmen, fir d'Erschléisse vun neie Gas-a Pëtrollsfelder.

Weider Elementer ware méi streng Strofe fir Mäerder a Sexualtäter, méi Rechter fir Locatairen an, virum Hannergrond vun der Kris am Noen Osten, een Appell géint all Form vun Antisemitismus.

A Saache Santé huet d'Lutte géint den Tubak bei deene Jonken dominéiert. Parallel war et de Wonsch, dass méi Leit am medezinesche Secteur forméiert ginn.

Et war och eng Première fir de brittesche Premier Sunak a vläicht déi bis op Weideres Lescht am Numm vu senger Regierung, well a ronn engem Joer si Walen a Groussbritannien an do riskéieren déi Konservativ, ze verléieren.