De portugisesche Premier ass no Korruptiounsvirwërf zréckgetrueden. Wéinst Zweiwel u senger "Integritéit" huet hien dem President säi Récktrëtt ugebueden.

Am Virfeld haten Enquêteuren zwee Ministèren an dem Premier säin Amtssëtz duerchsicht. Et geet bei den Ermëttlungen ënner anerem ëm de Verdacht vu Korruptioun bei Lithium- a Waasserstoff-Projeten.

Demissioun portugisesche Premier António Costa / Reportage Diana Hoffmann

Am Raum stinn d'Reprochë vu Verontreiung, Korruptioun a Bestiechung. Bei der Enquête vun de Verdächtegte soll och dem portugisesche Premier säin Numm gefall sinn. En Gros geet et ëm d’Erausgi vu Lizenze fir Lithium-Minnen am Norde vu Portugal, e Projet fir d’Produktioun vu gréngem Waasserstoff an de Bau vun engem Rechenzenter. Den António Costa soll sech perséinlech an dëse Prozess agemëscht hunn, fir dass et méi séier geet. Op enger Pressekonferenz huet hie sech iwwerrascht gewisen, dass Ermëttlungen opgeholl goufen a gesot:

"The dignity of the tasks of a Prime Minister are not compatible with any suspicion about integrity, good behaviour and even less to any kind of criminal act."

Als dass dat wäertvollt Amt vum Regierungschef net mat Zweiwelen un der Integritéit, guddem Behuelen oder iergendenger krimineller Handlung ze vereene wier.

Fir e Mëttwoch goufen d’Representante vun den am Parlament vertruedenen Parteien zesummegeruff. En Donneschdeg soll dann de Staatsrot zesumme kommen. Dëst ass virgeschriwwen, fir dass kënnen Neiwalen ausgeruff ginn.

"I will not try to hold the position of prime minister, I have been very clear about it. It's a stage of my life that is closed now."

Hie wéilt also net um Amt vum Premier festhalen, sou den António Costa. Et wier eng Etapp a sengem Liewe gewiescht, déi elo eriwwer wier.

Den António Costa war zanter Enn 2015 am Amt an ugangs zejoert zréckgewielt ginn. Deslescht hat seng Beléiftheet awer wéinst diverse Skandaler nogelooss.