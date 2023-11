Den SEK stiermt um Mëttwochmëtteg e Schoulgebai a sicht no zwee Verdächtegen. Weider Detailer zu den Täter sinn nach net bekannt.

Zu Hamburg koum et an enger Schoul am Staddeel Blankenese zu enger Menace mat enger Schosswaff. D'Police huet direkt en Amok-Alarm ausgeléist, Spezialunitéite sinn agetraff an d'Police huet d'Schoul mat Maschinnepistoulen ëmstallt.

D'Spezialunitéit vun der Police ass an d'Gebai gestierzt a sicht no zwou verdächtege Persounen, vun deenen op d'mannst eng mat enger schwaarzer Pistoul arméiert soll sinn. Déi Zwee wieren am Schoulgebai gesi ginn. Méi spéit huet sech erausgestallt, dass déi Verdächteg an eng onbekannt Direktioun fortgelaf wieren.

Ob et sech bei den Täter ëm Schüler vun der Schoul handelt, ass nach onkloer.

Déi éischt Schüler wieren elo a Begleedung vun der Police aus der Schoul erausgeféiert ginn a goufen an d'"Reichspräsident-Ebert-Kaserne" bruecht. D'Eltere kéinten och dohi goen, deelt d'Police mat.