D'Ukrain huet eng wichteg Hürd fir Bäitrëttsgespréicher mat der Europäescher Unioun gepackt.

D'EU-Kommissioun huet de Memberlänner e Mëttwoch recommandéiert, d'Verhandlunge mat der Ukrain souwéi der Nopeschrepublik Moldau ze lancéieren. Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj huet dëst als "richtege Schratt" bezeechent. Säi Land géif am russeschen Ugrëffskrich d'Wäerter vun Europa verdeedegen, huet hien op Telegram geschriwwen.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet zu Bréissel vun engem "historeschen Dag" geschwat. De Fortschrëtt vun der Ukrain wier "beandrockend", d'Land géif all Dag haart un den néidege Reforme fir en EU-Bäitrëtt schaffen an hätt "iwwer 90% vun den néidege Schrëtt" erfëllt. Als Beispill huet d'Von der Leyen de Kampf géint d'Korruptioun, géint Blanchiment an d'Stäerke vun hirem Justizsystem genannt.

D'Recommandatioun ass e Präzedenzfall: Eng éischte Kéier recommandéiert d'Kommissioun Bäitrëttsgespréicher mat engem Land am Krich. Am Kommissiounsbericht gëtt dat ënner anerem mat der "Entschlossenheet" begrënnt, mat där d'Ukrain matte wärend de Kämpf géint Russland d'Reforme virundreift. Donieft weisen "aktuell Ëmfroen, dass ronn 90% vun den Ukrainer eng EU-Memberschaft ënnerstëtzen".

Ma et gëtt och Géigewand.

De fréieren EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker huet viru Kuerzem an engem Interview mat der Augsburger Allgemeinen gewarnt, d'Ukrain an d'EU opzehuelen. D'Land wier "op allen Niveaue vun der Gesellschaft korrupt".

D'Von der Leyen huet donieft proposéiert, Georgien zum Bäitrëttskandidat ze maachen, huet dëst gläichzäiteg awer un d'Fuerderung vun enger Rëtsch Reforme geknäppt. D'Ex-Sowjetrepublik Georgien hat den EU-Bäitrëtt wéi d'Ukrain a Moldau am Februar 2022 gestallt, kuerz nom russeschen Ugrëff op d'Ukrain.

Allerdéngs hat sech d'georgesch Regierung zulescht nees verstäerkt Moskau zougedréint, d'Regierungspartei huet souguer e Verfare géint d'pro-europäesch President Salome Surabischwili lancéiert, fir si vun hirem Amt z'enthiewen. D'Recommandatioun kann deemno als Zeeche vun der Ënnerstëtzung fir d'Surabischwili an d'georgesch Zivilgesellschaft gëllen.

Sämtlech Blécker riichte sech elo op déi 27 EU-Staats- a Regierungscheffen, déi de 14. a 15. Dezember zu Bréissel zesummekommen. Fir d'Opnam vun de Bäitrëttsgespréicher mat der Ukrain an den anere Länner brauch et eng eestëmmeg Deliberatioun. Ungarn an déi nei Regierung vun der Slowakei si Moskau frëndlech gesënnt an d'EU dierft hir Zoustëmmung ganz sécher un Zougeständnesser knäppen.

Bäitrëttsverhandlungen daueren an der Reegel Joren, wann net Joerzéngten. Am Fall vun der Ukrain kéim op d'EU eng riseg Erausfuerderung duer, besonnesch bei der Verdeedegungspolitik an de milliardeschwéieren Agrarsubventiounen, déi ëmverdeelt misste ginn. Als Viraussetzung fir en EU-Bäitrëtt gëllt op d'mannst mol e Waffestëllstand mat Russland, betounen Diplomaten.

Am Kommissiounsbericht geet et awer och ëm sechs Westbalkan-Staaten, déi deels zanter Joren a méi laang op en EU-Bäitrëtt waarden. D'Chancë fir Bosnien-Herzigowina si kleng, si kruten eng Rëtsch Oploen z'erfëllen. Dozou soll am Mäerz nächst Joer nach en extra Bericht nokommen. Keng Fortschrëtt ginn et mat der Tierkei, do sinn d0Verhandlunge fir en EU-Bäitrëtt schonn zanter Joren op Äis.