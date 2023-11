Virum Hannergrond vun der katastrophaler Lag vun der Zivilpopulatioun a Gaza hat de franséische President op eng international Konferenz invitéiert.

Dosende Vertrieder, meeschtens Staats-oder Regierungscheffe vum G-20, vun der UNO, vu Maghreb-Staaten oder Nopeschlänner vun Israel waren op der Konferenz fir méi humanitär Hëllef am Krise-Gebitt present. D'Palästinenser haten hire Premier geschéckt. Israel war net vertrueden, gëtt awer vu Paräis gebrieft. Den Iran war guer net invitéiert ginn. Fir Lëtzebuerg souz de Staatsminister Xavier Bettel mat ëm den Dësch.

Xavier Bettel no Konferenz fir humanitär Hëllef fir Gaza / Rep. Jean-Marc Sturm

Den Haaptmessage ass, dass ee sech fir Fridden asetzt an et soll een Zeeche si vu Solidaritéit mat enger Zivilpopulatioun, déi leit. Derbäi ëmmer nees de Saz, dass Israel d'Recht huet sech ze verdeedegen am Respekt vun de Mënscherechter. Vu Paräis koum de kloren Opruff fir eng humanitär Waffepaus, esou de Premier Xavier Bettel.

"Déi éischt Saach ass eben eng Trève humanitaire. Mir sollen eis och an de Spigel kucken, a mir wëssen, dass wa mir dem Här Netanjahu soen, hie muss Fridde maachen vun haut op muer, dat kréie mir net."

Esou reegelméisseg humanitär Pause schéint Israel en Donneschdeg den Owend elo emol acceptéiert ze hunn. Op Dauer géif awer kee Wee laanscht eng Zwee-Staate-Léisung féieren. Den Ament gëtt et awer esou vill Haass op béide Säiten, dass d'Situatioun méi wéi jee verfuer ass. D'Iddi vum israeelesche Premier, dass deemnächst Israel d'Responsabilitéit iwwert d'Gazasträif sollt hunn, kann de Xavier Bettel net deelen.

"Déi Provokatioun ze soen, wann ee sech ëm d'Sécherheet vum Gaza soll këmmeren, da muss et Israel sinn... mir wëssen, dass dat net geet. Déi Vertrauensrelatioun ass jo total futti... Wann een eppes wëll opbauen, muss ee fir d'éischt eng Vertrauensrelatioun opbauen an do si mir um Punkt NULL."

Dat ganzt misst an Etappe geschéien esou de Premier. Kuerzfristeg géif do kee Wee laanscht eng humanitär Wafferou, d'Enn vum Blocus fir d'Evakuatioun vun der Zivilpopulatioun an de Respekt vum internationale Recht op béide Säiten goen.

"An da mëttelfristeg, an dat misst een elo scho decidéieren... ebe fir déi politesch Responsabel un een Dësch ze sëtzen, fir bei der Léisung vun den zwee Staate mëttelfristeg och weiderzekommen..."

Dem Xavier Bettel ass et och allgemeng wichteg, dass ee keng Amalgamme mécht. Wie sech fir d'Zivilpopulatioun a Gaza asetzt, wier net géint Israel. Wie fir d'Lutte géint d'Extremiste vun der Hamas ass, deen ass net géint d'Moslemen. Esou Kuerzschlëss wiere ganz geféierlech, grad wéi d'Neesopkomme vum Antisemitismus.

Wéi et aus engem Schreiwes vun der Regierung ervirgeet, huet Lëtzebuerg zanter dem Ufank vum Krich iwwer eng Rei Partner, dorënner och d'UN-Hëllefswierk fir Palästina-Flüchtlingen, Ënnerstëtzung an Héicht vun 2,5 Milliounen Euro geleescht.