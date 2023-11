Ronn 140 Chirurgen, Dokteren a medezinesch Mataarbechter waren un der Operatioun bedeelegt.

Virun zwee Joer huet den Aaron James bei engem Aarbechtsaccident säint lénkst A verluer. Hie war engem Stroumschlag vu 7.200 Volt ausgesat, wéi hie mat sengem Gesiicht eng Stroumleitung beréiert hat.

Nieft dem A goufen och Deeler vum Gesiicht ewechgebrannt an de Mann huet Deeler vu sengem lénksen Aarm verluer. Elo awer ass et Medezinner gelongen, fir dem Aaron James en Deel vu senge Verloschter zeréckzeginn. Mat enger Operatioun konnt een dem Mann nees e lénkst A an Deeler vum Gesiicht ersetzen. Onkloer ass awer nach ëmmer, ob hien domadder jeemools wäert kënne gesinn, heescht et vun der Ekipp vun Dokteren aus der Unisklinick NYU Langone Health. 21 Stonne laang gouf den Amerikaner operéiert, ma dono hat datt transplantéiert A "Zeeche vun der Gesondheet" gewisen, dorënner, datt d'Netzhaut mat Blutt versuergt gëtt.

Fir d'Klinik war dëst e "sensationelle" Succès, änlech gesinn et d'Medezinner, déi un der Operatioun bedeelegt waren. Nieft dem A goufen dem 46 Joer alen Aaron James och Deeler vum Gesiicht vun engem Verstuerwenen transplantéiert. Dofir gouf dem Amerikaner en Deel vu sengem Gesiicht esou wéi och d'Partie ëm dat lénkst Aeewechgeholl an duerch d'Transplanter ersat.

