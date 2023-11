D'israeelesch Regierung wëll Zivilisten all Dag e séchere Couloir garantéieren, fir aus dem nërdlechen Deel vun der Gazasträif erauszekommen.

Aktualitéit aus dem Noen Osten / Reportage Jean-Marc Sturm

Op bestëmmte Plazen a fir eng begrenzten Zäit soll et e séchere Passage fir Ziviliste a fir humanitär Hëllef ginn. D'Zivilipopulatioun am Gaza kritt all Dag 3 Stonne virun der Ouverture vum Passage déi néideg Informatiounen.

De Benjamin Netanjahu ass mat deem Geste dem Drock vun der internationaler Gemeinschaft no komm. E Mëttwoch koum vu Paräis vun der grousser Konferenz fir humanitär Hëllef fir de Gaza awer och nach emol den Appell, fir eng humanitär Wafferou.

Et ass ee Schrëtt an déi richteg Direktioun sot den US-President Joe Biden. Den israeelesche Premier huet allerdéngs och kloer gemaach, dass eng wierklech Wafferou ouni d'Fräiloosse vun de ronn 240 Geiselen, déi d'Hamas geholl huet, net a Fro kënnt.

Den israeelesche Regierungschef huet bei där Annonce awer och keen Zweiwel dru gelooss, dass d'Offensiv géint d'Extremiste vun der palästinensescher Hamas weider geet. An engem interview op der amerikanescher Televisiounschaîne Fox News sot de Benjamin Netanjahu, dass d'Offensiv um Buedem an och drënner, am Tunnellesystem vun der Hamas, gutt viru géif kommen. D'israeelesch Arméi géif och esou weider maachen, bis déi ganz Hamas mat all hire Strukturen ausgeläscht ass. Et wéilt een de Gaza demilitariséieren, deradikaliséieren an, dass d'Géigend nees opgebaut gëtt

Bleift d'Fro wat mëttelfristeg soll geschéien. Nach rezent hat den israeelesche Premier gemengt, dass Israel fir de Gaza misst responsabel ginn. Eng Approche, déi ënnert anerem vum Lëtzebuerger Premier Bettel als Provokatioun ugesi gouf. Elo huet den israeelesche Regierungschef zeréckgeruddert. Et wéilt een de Gaza weder erueweren, nach besetzen, nach regéieren. D'Zukunft misst eng zivil Regierung sinn, esou nach de Benjamin Netanjahu.