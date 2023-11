De rietspopulisteschen Rassemblement national huet annoncéiert, mam Marine Le Pen un der Spëtzt un dësem Marsch deelzehuelen.

Iwwerall uechter Europa polariséiert de Krich tëscht Israel an der Hamas. A Frankräich goufen et zanter dem Ufank vum Konflikt iwwer dausend antisemittesch Attacken. Fir dogéint ze manifestéieren ass e Sonndeg eng grouss Marche géint den Antisemitismus zu Paräis, déi fir gréisser Divergenzen an der franséischer Innepolitik suergt.

De rietspopulisteschen Rassemblement national huet annoncéiert, mam Marine Le Pen un der Spëtzt un dësem Marsch deelzehuelen. An dofir huet de Lénksradikalen Jean-Luc Mélenchon mat sengem Mouvement "La France insoumise" annoncéiert do selbstverständlech net matzemaachen. De President Emmanuel Macron lueft den Symbolismus vun dësem Protest-Marsch, mee wäert net drun Deel huelen.

Vu Paräis eriwwer op München. De Parquet a Bayern huet elo annoncéiert dass de pro-palestinensesche Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" an Zukunft strofrechtlech poursuivéiert gëtt. Dat huet d‘Sueddeutsche Zeitung gemellt. Dës Saz implizéiert jo, dass Palestina soll fräi sinn an zwar vum Floss Jordan bis bei d‘Mëttelmier, also genee den Territoire op dem haut de Staat Israel existéiert. Bis ewell gouf de Saz als legitim betruecht, well en net explizitt zur Gewalt géint Israeelie oprifft. Mee well déi däitsch Inneministesch leschte Donneschdeg een Veräinsverbuet géint déi radikalislamesch Hamas ausgeschwat huet, gëtt elo och den Slogan elo verbueden.