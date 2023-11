E presuméierte Cyberugrëff bei engem groussen Hafebedreiwer an Australien dierft de Cargo-Verkéier wuel nach eng Zäit blockéieren.

De Konzern DP World huet der australescher Regierung matgedeelt, dass d'Stéierung vum Betrib a sengen Häfen "e puer Deeg dauere wäert". Dat huet de Coordinateur fir Cybersécherheet vun der australescher Regierung, den Darren Goldie, e Sonndeg op der Plattform X matgedeelt.

De Computersystem vun DP World wier vum Internet getrennt, wat eminent Auswierkungen op de Betrib huet, sou de Goldie. Och d'Inneministesch Clare O'Neil huet op X erkläert, dass de Virfall seriö wier an en dauere wäert. D'Regierung huet iwwerdeems eng Krisesëtzung mat den zoustännegen Experten aberuff an d'Police huet Ermëttlunge lancéiert.

DP World huet e Freideg wéinst "net autoriséierten Zougrëffer" d'Internetverbindungen zu sengen Terminalen an den Hafestied Sydney, Melbourne, Brisbane a Fremantle missen ënnerbriechen. Zwar kann d'Fracht vun de Schëffer entluede ginn, dono awer net weidertransportéiert ginn. Der Inneministesch O'Neil no ass DP World fir 40% vun de Wueren zoustänneg, déi d'Land erreechen oder verloossen.

E Sonndeg wier ee schonn e gutt Stéck weiderkomm, sou de Konzern an de Betrib géif sech normaliséieren. Parallel dozou géif "d'Aart vum Datenzougrëff an d'Klaue vun Daten" ënnersicht ginn. Besonnesch wéilt ee ganz séier erausfannen, ob perséinlech Datë betraff sinn.

Den Experte fir Cybersécherheet no wier net genuch fir d'Sécherheet gesuergt ginn an déi vill sensibel Datë vu Clienten hätten Australien zu engem lukrativen Zil fir Hacker gemaach. No enger Rei spektakulärer Cyberattacken, vun deenen déi perséinlech Datë vu Millioune Mënsche betraff waren, hat d'Regierung am Juli de Poste vum nationale Coordinateur fir Cybersécherheet geschaaft.

D'lescht Joer krut den australesche Cybersécheheetszentrum 76.000 kriminell Fäll gemellt. D'Donkelziffer dierft awer däitlech méi héich sinn, sou d'Experten.